Ei suurin, eikä ehkä kaunein, mutta paras – Suomen bilebändien voittaja Lipsaset juhlii 20-vuotistaivaltaan

Armoitettu bilebändi Lipsaset on astellut Maantieltä taloon eli keikkapaikoille jo 20 vuotta, nykyisellään 40 keikan vuositahtia. Tapahtumaa juhlitaan 13.10 Savonlinnasalissa.

Aluksi vitsinä perustettu yhtye ponnisti liikkeelle Finnhits-pohjalta, mutta tutut 70-luvun hitit ovat saaneet vuosien mittaan rockahtavamman ja diskahtavamman käsittelyn, kuitenkin alkuperäisiä esityksiä kunnioittaen, myös sanoituksissa.

Esiintymisessä ja musiikissa on tapahtunut kasvua 20 vuodessa.

– Tietty linja on säilynyt koko ajan. Suurin syy on varmaan kuitenkin se, että moniin ammattibändeihin valitaan ne parhaat soittajat – toki sekin on hyvää plussaa – mutta meille valitaan ne parhaat tyypit. Bändiin vaihtuneet uudet jäsenetkin ovat aina olleet jonkun kautta tuttuja. Tässä sisäsiittoisuus on ollut se ylläpitävä voima, nauraa yhtyeen laulaja Iso T eli Timo Salmenkivi.

– Yritämme pitää tämän myös itsellemme mielenkiintoisena, lisää I-mies, yhtyeen kitaristi Ilpo Tossavainen

– Haastamalla ja opettelemalla esimerkiksi uuden kappaleen, hän letkauttaa perään.

Lipsasiin voi päästä helpostikin, jos myyntipuhe on osuva ja naseva.

– Kun hain bändiin, sanoin että minulla on pakettiauto, jolla pääsee keikalle, tekniikasta vastaava punkaharjulainen Tucco eli Mikko Tukiainen sanoo.

Todellisuudessa miestä joutui houkuttelemaan yhtyeeseen, sillä hän oli jo lopettamisaikeissa.

Tukiainen on toiminut ansiokkaasti sali- tai monitorimiksaajana eturivin yhtyeille ja artisteille, kuten Trio Niskalaukaukselle, Kaija Koolle, Kirkalle, Peer Güntille ja Waldo’s Peoplelille sekä juvalaiselle punk-yhtye Luonteri Surfille. Viimeinen keikka ennen Lipsasia, jonne hän vakiintui 2012, oli Mikkelissä vuosituhannen vaihteessa.

– Olivat niin mukavia kavereita ja lupasivat, että keikkamäärät ja palkka ovat kohtuullisia. Enkä ole katunut päivääkään, summaa Tukiainen päätöstään.

Lipsaset on sikäli poikkeuksellinen bändi, että kaikki saavat keikkakakusta samansuuruisen palasen.

Salmenkivi kiittelee sitä, että yhtyeelle on siunautunut niin ammattitaitoista teknistä henkilökuntaa,

– Ensin oli Tuomo Valtonen ja nyt Tucco, ja itse saa keskittyä olennaiseen eli esiintymiseen.

– Kilpailu tekniikan alalla on kovaa. Alalle on tullut paljon nuoria, nälkäisiä miehiä halvalla, jotka tavallaan syövät vanhojen partojen palkkaa, Tossavainen tietää.

– En tiedä mitä romantiikkaa nuoret näkevät kun tulevat sen lihapiirakan ja jaffan perään keikoille rymyämään. Tämä on kuitenkin raskasta työtä, Tukiainen summaa.

Lipsasten tekniikasta vastaava Tukiainen on paluumuuttaja. Sulkavalla kului välillä yli 20 vuotta, mutta lasten liideltyä maailmalle hän muutti vaimonsa kanssa takaisin syntymäpitäjäänä Punkaharjun Laukansaareen.

– Työmatkat eivät ole pitkät kummallakaan, enkä ole huomannut mitään puuttuvan kunnan palveluistakaan.

Vapaa-aikanaan Tukiainen on innokas erämies.

– Metsästys- ja kalastusmahdollisuudet ovat erittäin hyvät. Paluumuuttajakin toivotettiin heti tervetulleeksi metsästysseuraan.

20 vuotta on pitkä rupeama mille tahansa yhtyeelle, saati sellaiselle, jonka jäsenillä on päivätyö.

– Olen itse asiassa tehnyt tästä pro gradu tutkinnon Opettajankoulutuslaitokseen musiikkialan professorin pyynnöstä koskien Lipsaset-yhtyettä. Löysin tähän jopa tieteellisiä selityksiä.

Yksi selitys oli sosiaalinen konteksti, yhtye on tiivis yhteisö muutenkin kuin musiikin kautta.

– Kun vielä parhaiden kavereiden kanssa pääsee viikonlopuksi keikalle, se on hyvä juttu.

Kaveruuden juuret ulottuvat jo opiskeluaikaan, sillä yhtyeen kaikki jäsenet opiskelivat yhtä lukuunottamatta samaan aikaan OKL:ssa. Rumpali Mika Hollström oli silloin jo ehtinyt valmistua.

20 vuodessa kilpailu on koventunut ja vastaavasti keikkapaikat vähentyneet. Savonlinna ei tee poikkeusta.

– Meillä laatu on taattu, tilaajat tietävät mitä saavat, kun tilaavat meidät. Tästä täytyy vain ohjeistaa ohjelmatoimistoa. Homma on tehty ja tehdään, aina niin hyvin kuin pystytään, Salmenkivi sanoo.

– Kysynnän ja tarjonnan täytyy kohdata, ettei ohjelmatoimisto esimerkiksi lähetä keikalle tanssiorkesteria, joka emme ole. Olemme lukeneet tästä lakia ohjelmatoimistolle, Tukiainen lisää.

Mitään erityistä keikkaa yhtye ei halua nostaa esille.

– Tietysti mieliinpainuva oli Bilebändien SM-kilpailujen tv-esiintymiset, vaikka niitä on vaikea kuvitella keikkana, Salmenkivi mainitsee.

Voiton jälkeen vuonna 2012 yhtye oli ainoa bilebändi, jota tilattiin nimellä. Kaasun sijasta oli kuitenkin pakko painaa jarrua, vaikka ohjelmatoimisto oli ehtinyt myydä keikkoja pilvin pimein.

– Ehkä heille oli pettymys, että olimme tällaisia vanhoja jääriä, jotka eivät tee mitä he haluavat.

Lipsasten 20-vuotistaivalta juhlistetaan Savonlinnasalissa ensi lauantaina. Ohjelmisto on läpileikkaus yhtyeen uralta.

– Tuttua ja turvallista, mutta myös jotain yllätyksellistä. Vierailevia esiintyjiä ei ole, mutta Lipsaset soittavat laajennetulla kokoonpanolla. Keikan jälkeen esiintyy vielä Wanhalla puolella Varjo-Lipsaset, Salmenkivi paljastaa.

Lipsaset 20-vuotisjuhlakeikka Savonlinnasalissa 13.10.

Lipsaset

Perustettu 1998, bilebändien Suomen mestari 2012.

Nykyinen kokoonpano: Iso-T = Timo Salmenkivi (laulu), Hoss = Mika Hollström (rummut), I-mies = Ilpo Tossavainen (kitara ja laulu), Mauriensio = Timo Pekonen (basso), Antsa = Tommi Tiittala (kitara), Johannes = Teemu Halmkrona (koskettimet), Tucco = Mikko Tukiainen (tekniikka).