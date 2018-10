Lea Sairanen ehdolla eduskuntavaaleihin – esityksen teki Punkaharjun Kokoomus

Punkaharjun Kokoomus esittää asiakkuuspäällikkö, yrittäjä Lea Sairasta, 50, ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin.

Lopullisen päätöksen Kaakkois-Suomen kokoomusehdokkaista tekee puolueen piirihallitus marraskuun alussa.

Punkaharjun Hiukkajoella asuva Sairanen on ennen nykyistä työtään toiminut 6 vuotta 46 000-jäsenisen valtakunnallisen Marttaliiton puheenjohtajana, kunnes keväällä 2018 päätti jättää järjestön puheenjohtajuuden ja luovuttaa tehtävät seuraajalleen, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäiselle.

Marttailusta hän ei ole kokonaan luopunut, sillä hänet valittiin vastikään Marttojen 120-vuotisjuhlavuoden marttalähettilääksi, jossa tehtävässä hän kiertää tarpeen vaatiessa erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa ympäri Suomea.

Lea Sairanen on tehnyt pitkän poliittisen uran Kokoomuksen jäsenenä eri luottamustehtävissä, ensin edellisellä asuinpaikkakunnallaan Imatralla ja nyt Savonlinnassa.

Sairanen on kaupunginvaltuutettu ja Kokoomuksen Savonlinnan valtuustoryhmän puheenjohtaja. Lea Sairasella on lukuisia luottamustehtäviä, joista mainittakoon maakuntahallituksen jäsenyys, sivistyslautakunnan jäsenyys ja useita hallituspaikkoja kaupunkikonsernin eri yhtiöissä.