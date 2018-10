Soittajalle koko maailma soi – punkaharjulainen musiikin monitaitaja Pentti Tynkkynen juhli 75-vuotispÃ¤ivÃ¤Ã¤nsÃ¤ suvun, ystÃ¤vien ja tietenkin musiikin ympÃ¤rÃ¶imÃ¤nÃ¤

Säveltäjä, sanoittaja, sovittaja, laulaja, soittaja, opettaja, kanttori, pelimanni, kansanoopperoiden laatija, kuoronjohtaja, director musices. Muun muassa tätä kaikkea on musiikin monitaitaja, punkaharjulainen Pentti Tynkkynen.

– Minulle kaikki soi, muuttuu säveliksi. Maisema, auringonlasku, luonnon yksityiskohta. Syksyn väriloisto, sen ilo kaikessa haikeudessaankin, Tynkkynen kuvailee.

Musiikki elää Pentti Tynkkysessä, joka puolestaan elää musiikista. Symbioosi on ollut täydellinen koko 75 vuoden ajan.

– Ihan lapsesta jo, rytmi ja laulu, kaikki tuntui niin omalta. Meillä oli kotona soitinyhtye, jossa kaikki perheenjäsenet soittivat, hän muistelee.

Pentti Tynkkysen isä Toivo Tynkkynen on lähtöisin Punkaharjun Vaarasta, Välituvalta.

– Äiti Taimi oli Kiteeltä. Isä lähti vastoin oman isänsä tahtoa opiskelemaan kanttoriksi, isän jalanjälkiä minäkin sitten aikanaan kuljin.

Merkkipäiväänsä Tynkkynen juhlisti viime sunnuntaina erityisen jumalanpalveluksen merkeissä. Hänen sisaruksensa pitivät Jumalanpalveluksen.

– Ainutlaatuinen kokemus, paikka etupenkistä oli varattuna. Lapsetkin tulevat, toivottavasti. Pojat, Kalle ja Valtteri, ovat kasvaneet musiikkiin.

Verenperintö on vahva. Valtteri Tynkkynen on ammattimuusikko ja tuottaja, joka soitti YUP-yhtyeessä. Nykyään hän soittaa Timo Rautiainen & Neljäs Sektori-yhtyeen riveissä.

– Valtterin vaimo on Maria Lund, heillä on kolme lasta. Opiskeluaikana istuin Tamara Lundin vieressä, en olisi silloin arvannut lastemme yhdistävän suvut.

Kansanoopperoita Tynkkynen on säveltänyt kaikkiaan seitsemän. Niistä maineikkaimpia ovat Vänrikki Stool ja Kuru-laivan haaksirikosta 70 vuotta-laulunäytelmä.

Musiikkimies laskee käsistään syntyneitä lauluja olevan tuhansia. Hän on säveltänyt lauluiksi esimerkiksi vanhusten omia rukouksia, tekstejä. Ystävien runot, ajatukset. Jos toki runoilijoidenkin tekstit:

– Tein taannoin Jenni Haukion runosta laulun ja lähetin sen hänelle itselleen. Oma hautauslaulunikin on tehty. En suunnitellut sitä, se vain syntyi.

Juuri päivänvalon näki Zacharias Topeliuksen teksteihin pohjautuva Sylvian laulut-levy.

