Pakkausmuovin kierrÃ¤tysastia KerimÃ¤elle joulukuussa – muovin kierrÃ¤tyksen viivÃ¤stymisen taustalla kerÃ¤yssÃ¤iliÃ¶n toimitusongelma

Valtakunnallinen Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy tiedotti keväällä, että se laajentaa muovinkeräysverkostoaan uusille paikkakunnille ja näiden joukossa olisi muun muassa Kerimäki.

Muovipakkausten keräämisen piti alkaa Kerimän S-marketin Rinki-ekopisteellä kesällä, mutta keräysastiaa ei siellä ole odotuksista huolimatta vieläkään.

Rinki Oy:n aluepäällikkö Jari Koivusen mukaan pakkausmuovin keräyssäiliöt on uusille paikkakunnille tilattu, mutta niiden myyjällä on ollut toimitusvaikeuksia ja sen vuoksi muovin kierrättämisen alkaminen Kerimäelläkin on viivästynyt.

– Säiliöt ovat tulossa ja ne toimitetaan paikoilleen vähän ennen joulua, Koivunen kertoo uudesta aikataulusta.

Vuoden loppuun mennessä Rinki Oy sijoittaa uusia muovinkeräyspisteitä 60:een uuteen paikkaan ja tavoitteena on, että niiden määrä valtakunnan tasolla vuodenvaihteessa on yhteensä 600.

Yhtä aikaa Kerimäen kanssa muovinkeräyspisteen saa myös Rantasalmi, mutta muualle Savonlinnan seudulle uusia keräyspisteitä ei nyt ole tulossa.

