Sahakuutio Oy tavoittelee sahaustoiminnan tuotantomäärän kasvattamista ja suunnittelee 6 miljoonan euron investointia

Kerimäellä toimiva Sahakuutio Oy tavoittelee sahaustoiminnan tuotantomäärän kasvattamista yli 30 prosentilla ja suunnittelee 6 miljoonan euron investointia tuotantovälineisiin ja rakennuksiin.

Kaupunginjohtaja Janne Laine on neuvotellut investoinnin toteuttamisesta mahdollisen tonttijärjestelyn ja siihen liittyvän mahdollisen rahoitusjärjestelyn avulla. Osapuolet allekirjoittivat aiesopimuksen perjantaina 5.10.2018. Kaupunginjohtajan esitykset tontti- ja rahoitusjärjestelyistä menevät teknisen lautakunnan ja elinkeinojaoston päätettäviksi.

Sahakuutio Oy:n vuosittaisen tuotantomäärän kasvattaminen 67 000 kuutiometristä kuutometristä 100 000 kuutioon toisi noin kymmenen uutta työpaikkaa puuvirtojen ja sahatavaran käsittelyyn Kerimäelle sekä noin 7,5 miljoonaa euroa lisää kantoraha – ja puun hankintaan liittyviä tuloja Savonlinnan talousalueelle vuodessa.

– Sijainti Itä-Suomessa keskellä parhaimpia raaka-ainevarantoja on meille suotuisa. Investoinnilla haluamme parantaa kilpailukykyämme kehittyvillä markkinoilla, joilla suomalainen puu uusiutuvana luonnonvarana ja ekologisena vaihtoehtona kasvaa, kertoo Sahakuutio Oy:n toimitusjohtaja Jari Suomalainen.

Sahakuutio Oy on keskittynyt pienläpimittaisen mänty- ja kuusiraaka-aineen sahaukseen ja kuivaukseen. Tuotettu sahatavara soveltuu esimerkiksi huonekalu-, liimalevy-, ja liimapalkkiteollisuuden raaka-aineeksi. Tuotannosta noin 80 prosenttia menee vientiin ja n. 20 prosenttia jää kotimaahan vientiin jalostavalle teollisuudelle. Sahakuutiolla on myyntiä 32 eri maahan.

Kaupunginjohtaja Janne Laine ja Sahakuutio Oy:n toimitusjohtaja Jari Suomalainen ovat tänään perjantaina allekirjoittaneet aiesopimuksen, jossa kaupunki luo edellytyksiä Sahakuution investointihankkeen toteutumiselle mahdollisella 54 600 euron de minimis –tuella. Lopullisen päätöksen tuesta tekee kaupungin elinkeinojaosto. De minimis –tuki kohdennettaisiin nykyisen tontin laajentamiseen voimassa olevan asemakaavan puitteissa. Laajennusalueen pinta-ala on noin 4,5 hehtaaria.

– Savonlinnan työllisyystilanne on isojen yritysinvestointien myötä parantunut voimakkaasti ja Savonlinnan alueella on parhaillaan satoja avoimia työpaikkoja. Metsäklusteri on yksi Savonlinnan vahvuusalue, jossa on menossa Metsäliiton yli 50 miljoonan euron kertopuutehdasinvestointihanke sekä Punkaharjun Puutaito Oy:n investointihanke. Nyt myös Sahakuution merkittävä laajennus on lähdössä vireille. Sahakuutio on alallaan hyvin menestynyt yritys, kertoo kaupunginjohtaja Janne Laine.

Osapuolten yhteisenä tavoitteena on jatkaa välittömästi aiesopimuksen allekirjoittamisen jälkeen valmisteluita, jotka mahdollistavat osaltaan Sahakuutio Oy:n investointihankkeen toteutumisen. Investointihanke on tarkoitus käynnistää jo tämän syksyn aikana. Tekninen lautakunta päättää tonttijärjestelyistä kokouksessaan 9.10. ja elinkeinojaosto de minimis -tuesta 16.10. Olennainen edellytys investoinnin toteutumiselle on myös myönteinen investointitukipäätös ely-keskukselta.