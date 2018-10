Lautakunnan linjakas ratkaisu

Savonlinnan kaupungin sivistyslautakunta toimi puheenjohtajansa Jonne Tynkkysen johdolla linjakkaasti ja vesitti virkamiesesityksen, jonka mukaan Punkaharjun kirjasto olisi siirretty Punkaharjutaloon.

Lautakunta päätti lopulta täysin yksimielisesti, että kirjasto saa jatkaa sijoillaan eli talossa, joka on alunperinkin suunniteltu kirjastokäyttöön.

Lautakunnalle tarjottiin perusteeksi sitä, asia on syytä tuoda uudelleen lautakuntaan, koska Punkaharjutalon vajaakäyttöön ja kirjaston liian vähäiseen henkilöstömäärään halutaan ratkaisua. Lisäksi Punkaharjutalon uudessa suunnitelmassa kirjastolle on lisätty tiloja. Näin aineistoa saadaan mahtumaan enemmän.

On mielenkiintoista, että virkamieskunta ei kerralla asiaa uskonut. Lautakunta käsitteli jo vuoden 2017 helmikuussa samaa asiaa. Tällöinkin Savonlinnan kaupungintalo Äkkiväärässä ajettiin kirjastoa Punkaharjutaloon.

Vuonna 2017 todettiin, että ”kirjaston jatkaminen nykyisessä kirjastotalossa on toiminnallisesti paras ratkaisu niin kirjastopalvelujen kuin Punkaharjutalon käytön kannalta.”

Tuskin tilanne on siitä mihinkään muuttunut – päinvastoin Punkaharjutalolta on alkanut kantautua positiivisia merkkejä, kun muun muassa Punkaharjun Yrittäjien puheenjohtaja Ruth Lähdeaho-Kero on ryhtynyt puskemaan eloa entiseen kunnantaloon.

Vaikuttaa siltä, että kunnalliset viranhaltijat käyttävät monissa asioissa niin sanottua väsytystekniikkaa. Jos luottamuselin on virkamiesvalmistelijan kanssa eri mieltä, samaa asiaa tarjotaan monta kertaa päätettäväksi. Ei kansanvalta niin toimi.

Punkaharjun kirjastosta on nyt päätetty kahdesti, ja toivottavasti se riittää. Toki on mahdollista, että kaupunginhallitus alistaa asian itselleen. Toivottavasti niin ei käy, sillä asiantuntijalautakunta on sanansa sanonut.