Impillä oli valoisat juhlat – Impi Valonen täytti 103 vuotta Puruveden palvelutalossa

Puruveden palvelutalossa Kerimäellä oli tällä viikolla aihetta juhlaan. Talon asukkaana kahdeksan vuoden ajan viettänyt Impi Valonen juhlisti 103-vuotissyntymäpäiväänsä maanantaina.

Juhlaan osallistui omaisia, henkilökuntaa ja talon asukkaita.

Juhlissa mukana ollut Impi Valosen tytär Valma Karjalainen kertoo, että juhlissa oli lämmin tunnelma.

Hänen mukaansa omaisilla ja suvulla oli ensiksi tarkoitus juhlia mummin vuosipäivää oman perheen kesken, mutta kaiketi sana oli kiirinyt, koska paikalle saapui kosolti ystäviä ja tuttavia. He ilahduttivat Impi Valosta paljon.

Valma Karjalainen mainitsee, että juhliin osallistui omasta suvusta lapsenlapsia peräti viidestä polvesta.

– Juhlat olivat kauniit, ja onnittelijoita ja kukkia ja kortteja tuli paljon. Mummi oli hyvin virkeä ja jaksoi seurustella kaikkein pienimpienkin kanssa, Valma Karjalainen sanoo.

Karjalaisen mukana Impi-mummi on hyvin pirteä, ja hänen ”järkensä leikkaa kuin partaveitsi” Ilmi Valonen keskustelee mielellään ajankohtaisista asioista ja muistaa erilaisia tapahtumia elämän matkan varrelta hyvin tarkasti

Impi Valonen syntyi vuonna 1915 Suomen rajan toisella puolella Ruskealassa. Hän oli kymmenlapsisen perheen esikoinen.

Valonen muutti miehensä kanssa Kerimäen Louhelle vuonna 1954. Hän asui Louhen rintamamiestalossa yksin 95-vuotiaaksi asti. Leskeksi hän jäi vuonna 1995.

Impi Valonen tunnetaan hyväntahtoisena ihmisenä, joka ei muita moiti.

– Jos ei kuka tyydy tällaiseen, itsessä on vika. En hyväksy, että moitittaisiin oloja täällä, kun on niin puhdasta, on yövalvonnat ja kaikki, hän totesi napakasti 100-vuotishaastattelussaan Puruvesi-lehdessä vuonna 2015.

Samana vuonna 2015 hänelle luovutettiin Vuoden asukas -kunniakirja. Puruveden Palvelutalon asukkaat valitsivat tuolloin joukostaan ensi kerran ”Vuoden PuPalaisen”.

Impi Valosella on jälkikasvua viidennessä polvessa. Hän on antanut lapsilleen ja lapsenlapsilleen elämänohjeen, joka kuuluu: ”Toista ihmistä pitää aina kunnioittaa ja ottaa heidät huomioon. Pitää olla nöyrä ja auttavainen toisia kohtaan. ”