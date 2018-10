Etelä-Savon Yrittäjät esittää Nina Rasolaa Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajaksi toiselle kaksivuotiskaudelle

Etelä-Savon Yrittäjät esittää mikkeliläistä Nina Rasolaa Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajaksi toiselle

kaksivuotiskaudelle. Järjestön mukaan Rasola on hoitanut täydellä sydämellä sekä vahvalla ja aktiivisella otteella ensimmäisen kaksivuotiskauden, ja hän on halukas jatkamaan työtään yrittäjien asioiden kehittäjänä ja edunvalvojana.

Etelä-Savon Yrittäjät kehuu, että Rasola on rohkea, luotettava, verkostoitunut ja valovoimainen henkilö sekä yhteistyö- ja aloitekykyinen toimija. Hän on jo vuosien ajan käynyt kertomassa yrittäjyydestä eri oppilaitoksissa ja omalla esimerkillään on rohkaissut uusia yrittäjiä ylittämään mukavuusrajojaan.

– Olen tuntenut Nina Rasolan lähes 20-vuoden ajan ja nähnyt kuinka hän on kehittynyt määrätietoisesti

yrittäjänä, johtajana, vaikuttajana, perheenäitinä ja ihmisenä parantaakseen Suomen elinvoimaa

täydellä sydämellä, kuvailee Etelä-Savon Yrittäjien varapuheenjohtaja Arto Sepponen.

– Vaikuttamistyön tärkeät tavoitteet ovat työmarkkinajärjestelmän uudistaminen, sääntelyn purkaminen

ja yrityksissä jatkuvan osaamisen kehittäminen. Näin saamme yrityksiin lisää kilpailukykyä, Rasola toteaa.

Hänen mielestään tänä päivänä työelämä, yrittäminen ja järjestökenttä kuten koko yhteiskunta

elävät suuressa murroksessa.

– Uudistuminen, osaamisen kehittäminen, verkostoissa toimiminen sekä digitaalisuus ovat jo arkea yrityksissä niin kuin ympäröivässä maailmassa. Haluan olla mukana reagoimassa näihin muutoksiin, ja omalta osaltani tuoda yrittäjien arjen näkökulmaa näihin suuriin, kaikkia, koskeviin asioihin.

Nina Rasola on toiminut yrittäjänä parikymmentä vuotta ja on RL-konsernin toimitusjohtaja. Konserniin

kuuluvat RL-Huolinta Oy, RL-Kotipalvelut Oy ja RL-Palvelut Oy.

Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajan tehtävien lisäksi Rasola on Etelä-Savon Yrittäjien puheenjohtaja ja Etelä-Savon kauppakamarin hallituksen jäsen. Hänellä on lisäksi yli kymmenen vuoden kokemus kuntavaikuttamisesta. Rasola on mukana oman alansa toimialaliiton Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP:n hallituksessa.

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan liittokokouksessa Turussa 19. lokakuuta.