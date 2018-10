Karhukosken silta uusiksi – Syvälahdentiellä alkaneelle peruskunnostukselle ja sillalle tulee hintaa 360 000 euroa

Yksi seudun suurimmista yksityistieremonteista on käynnissä Savonrannalla Syvälahdentiellä.

Yhteensä noin 360 000 euroa maksavassa hankkeessa peruskunnostetaan vilkasta yksityistietä yli yhdeksän kilometrin matkalta ja uusitaan tiellä oleva Karhukosken silta.

Sillan uusiminen alkaa maanantaiaamuna, ja remontti katkaisee tieyhteyden perjantaihin asti. Korvaava liikenneyhteys Syvälahteen ja Pyöreisniemeen järjestetään Matkontien kautta.

– Uuden sillan pitäisi olla ajokunnossa ensi viikon perjantaina iltapäivällä, sanoo tiehankkeen suunnittelija ja valvoja, asiakasvastaava Sakari Hassinen Otso Metsäpalvelut Oy:stä.

Syvälahdentien tiekunta on suuri. Osakkaita on 110 ja tieyhteyden piirissä on noin seitsemänkymmentä lomakiinteistöä.

Vakituisia talouksia tiekunnassa on enää kolme, mutta loma-autoilun lisäksi tiellä on paljon puutavaraliikennettä.

– Tien vaikutusalueella on noin 2300 hehtaaria metsämaata. Se merkitsee, että tietä pitkin kulkee vuosittain keskimäärin 10 000 kuutiometriä puuta, arvioi Hassinen.

Koko peruskorjattavalle osuudelle kaivetaan sivuojat ja levitetään uudet murskeet. Pehmeimpiin paikkoihin, yhteensä noin neljän kilometrin matkalle asennetaan suodatinkankaat murskekerroksen alle. Rumpuja yksityistielle tulee 25.

Tien peruskorjauksen arvonlisäverollinen kustannusarvio on runsaat 188 000 euroa, johon saadaan ely-keskukselta 50 prosentin avustus. Elyn rahaa voi saada vain vakituisen asutuksen piirissä oleville yksityisteille.

