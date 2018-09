Kerimäen Joulumessut tulevat taas – ne pidetään 8.-9. joulukuuta

Kerimäen Joulumessut pidetään jälleen Kerimäen Liikuntahallilla 8.-9.12.2018.

Tapahtuman pääjärjestäjänä toimii viime vuotiseen tapaan Kerimäen Yrittäjät ry. Keskeisenä yhteistyökumppanina yrittäjäjärjestöllä on tapahtuman järjestämisessä Savonlinnan kaupungin elinkeinotoimi. Lisäksi tuotantotehtävissä tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Keiku ry, Localhost ry ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry.

Messuille odotetaan aiempien vuosien tapaan noin 60 myyjää ja 1 500-2 000 kävijää.

Joulumessut on Kerimäen yhdistysten ja seurojen joulunalustapahtuma, jossa tuodaan esille palveluja sekä myöskin kerätään varoja yleishyödyllisten yhdistysten toimintaan. Kerimäen Joulumessuilla on pitkät perinteet. Vuoden 2018 tulee olemaan jo 34. joulumessutapahtuma.

Messupaikkojen myynti käynnistyy lokakuun aikana. Järjestäjät tiedottavat myynnin avautumisesta vielä erikseen ennen myynnin avaamista. Myös tapahtuman ohjelmasta ja aikatauluista kerrotaan tulevan lisää tietoa syksyn aikana.

Messupäällikkönä toimii Kerimäen Yrittäjien varapuheenjohtaja Timo Viro.