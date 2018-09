Sivistystoimenjohtaja esittää, että Punkaharjun kirjasto siirretään Punkaharjutaloon

Savonlinnan kaupungin sivistyslautakunta saa maanantaina 1. lokakuuta käsiteltäväkseen Punkaharjun kirjastoasian. Vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen esittää lautakunnalle, että Punkaharjun kirjasto siirtyy vuoden 2019

aikana Punkaharjutalon 2. kerrokseen remontoitaviin tiloihin.

Lautakunta torppasi jo kertaalleen kirjaston siirtymisen pois nykyisestä kirjastotalosta. Se päätti 23.2.2017, ettei kirjastoa siirretä, koska näytti siltä, että ”kirjaston jatkaminen nykyisessä kirjastotalossa on toiminnallisesti paras ratkaisu niin kirjastopalvelujen kuin Punkaharjutalon käytön kannalta.”

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2016 100 000 euron määrärahavarauksen

Punkaharjun kirjaston siirtoon Punkaharjutaloon.

Asia tuodaan virkamiesvalmistelijoiden mukaan nyt uudelleen käsiteltäväksi, koska Punkaharjutalon vajaakäyttöön ja kirjaston liian vähäiseen henkilöstömäärään haetaan ratkaisua.

Punkaharjutalon uudessa suunnitelmassa kirjastolle on lisätty tiloja. Näin aineistoa saadaan mahtumaan enemmän. Lisäksi uusiin neliöihin sisältyy toinen paloviranomaisen vaatima poistumistie.

Virkamiesten mukaan Punkaharjutaloon ei saada yhtä hyviä tiloja kuin kirjastoksi suunnitellussa rakennuksessa on. Kirjaston sijoittumisessa Punkaharjutaloon on kuitenkin useita siirtoa puoltavia seikkoja. Niitä ovat muun muassa yksintyöskentelyn väheneminen. Yksintyöskentelyyn liittyy kuormittumista ja väkivallan uhkaa.

Lisäksi palvelupiste sijoittuisi kirjaston yhteyteen, jolloin kirjastolle saataisiin lisää henkilöresurssia.

Lautakunnan esityslistalla kirjoitetaan, että palveluiden keskittäminen helpottaa asiointia ja on taloudellista. Lisäksi toteutetaan omatoimikirjaston vaatimat investoinnit remontin yhteydessä ja saadaan pidemmät aukioloajat ja vältetään kirjaston sulkeminen lomien aikana, jolloin kirjaston käyttö todennäköisesti lisääntyy. Sen myötä talossa toimivat yritykset hyötyvät Punkaharjutalon kasvavasta asiakasvirrasta. Kirjaston muuton todetaan myös tuovan säästöjä henkilöstömenoissa ja pitkällä aikavälillä kiinteistökustannuksissa.

Kaupungin tilapalvelu on arvioinut muutostöiden kustannuksiksi 170 000 euroa, ja lisäksi tulevat muuttokustannukset sekä kaluste- ja laitehankinnat noin 30 000 euroa.

Nykyisen kirjastorakennuksen kirjanpitoarvo on runsaat 120 000 euroa. Tilojen nettokulu kaupungille on

18 000 euroa vuodessa. Jos tilat laitetaan peruslämmölle, ovat kulut 15 000 euroa per

vuosi ilman vuokratuloja. Säästöä syntyy, kun tilat laitetaan kylmilleen.