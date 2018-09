Huimasti Leader-rahaa liikunta- ja harrastepaikkoihin – Punkaharjun valaistu ulkoilureitti yksi kohteista

Etelävolaiset yhdistykset ja yritykset ovat hyödyntäneet aktiivisesti maaseuturahaston tarjoamaa Leader-rahaa kylien ja

maaseudun liikunta- ja harrastepaikkojen kehittämiseen.

Tällä ohjelmakaudella, vuodesta 2014 lähtien, maakunnassa tähän on käytetty jo yhteensä 1,9 miljoonaa euroa ja kehitetty 67:ää erilaista harrastepaikkaa ja 26:ta liikuntapaikkaa.

Piällysmies ry:n alueella Leader-rahaa käytettiin muun muassa Länsi-Punkaharjun kyläyhdistyksen

toteuttamaan Harjualueen ulkoilureitin valaistukseen.

Muina rahoittajina valaistushankkeessa olivat kyläyhdistys, Savonlinnan kaupunki ja alueen matkailuyritykset.

Metsähallituksen maalle, Punkaharjun luonnonsuojelualueelle valmistuneelle reitille pääsee patikoiden ja

lumikenkäillen.

Sittemmin valaistu ulkoilureitti on nimetty Topeliuksenpoluksi. Se johtaa suunilleen Hotelli Punkaharjun tienoilta aina Kruunupuistolle saakka.

Perhepuisto Hui-Maa, Joroisten keskustassa, on yksi tuoreimmista ja onnistuneimmista alueellisista

esimerkeistä Leader-rahoituksen, kunta- ja yhdistysyhteistyön sekä talkootyön aikaansaannoksesta.

Hankkeen punaisena lankana on ollut elinkaaripuistoajatus, joka yhdistää sukupolvia, kyläläisiä ja

naapurikuntalaisia. Perhepuisto Hui-Maa on nyt kaikkien lähiseudun asukkaiden käytössä. Puistossa käy

perheitä esimerkiksi Varkaudesta, josta on 5-tietä pitkin noin 15 minuutin ajomatka Joroisiin.

Hui-Maan rahoittajana on ollut Rajupusu Leader ry ja Joroisten Oma osuuskunta.

Myös Pohjois-Karjalassa Leader-rahaa on käytetty moniin kohteisiin. Kaikkiaan 133 harraste- ja liikuntapaikkaa on saanut rahoitusta.

Vuodesta 2013 lähtien Leader-ryhmät ovat mahdollistaneet monen ihmisen kokoisen idean toteuttamisen – pienen tulipaikan ehostamisesta liikuntahallien rakentamiseen.

Keski-Karjalassa harrastepaikkoja on kunnostettu yhteensä 35. Hyviä esimerkkejä ovat muun muassa Kiteen urheilijoiden sekä Haarajärven metsänkävijöiden kohteet Kiteellä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on arvioinut, että liian vähäinen liikunta aiheuttaa Suomessa jopa 400

miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Kustannuksia voidaan pienentää parantamalla liikkumisen

mahdollisuuksia.

Leader-ryhmät toimivat asukkaiden toteuttamien liikuntapaikkojen rahoittajina yhdessä kuntien ja valtion

kanssa. Rahoituksen turvin maaseudulle syntyy jatkuvasti uusia harrastuspaikkoja.

Leader-rahoitus, joka koostuu EU:n, valtion ja kuntien rahasta, on tuonut vuodesta 2014 yli 30 miljoonan

euron panoksen suomalaisten liikkumisen ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Leader-rahalla ja maaseudun

asukkaiden talkootyöllä on syntynyt muun muassa liikuntahalleja, luontopolkuja, laavuja, latuja, uimarantoja,

ja kokoontumispaikkoja.