KoskiVenetsialaisista valoa ja viihdettä syksyyn – sirkustaidetta, avajaisia, torimyyntiä, ulkotulia ja taskulamppusuunnistusta

Viime vuonna ensimmäistä kertaa pidetyt KoskiVenetsialaiset onnistuivat niin hienosti, että tapahtumasta päätettiin tehdä perinne.

– Joka vuosi syyskuun viimeinen lauantai. Tänä vuonna se on 29. syyskuuta, kertoo järjestelyjä koordinoiva Airi Männynsalo. Koko perheen tapahtumaksi suunnitellut venetsialaiset pidetään syyskuun lopulla sen vuoksi, että pimeydestä ja tulien loimusta saadaan enemmän tunnelmaa irti kuin valoisampana ajankohtana.

Tälläkin kertaa koski valaistaan rannoille sijoitetuilla ulkotulilla ja yläsunnia koristavat kelluvat tulet.

– Illan päätteeksi poltetaan kokko kosken alapuolella, Airi Männysalo kertoo. Syyskuun pimeässä palava kokko valaisee ja lämmittää mukavasti syksyiset mielet.

KoskiVenetsialaiset -tapahtumaa on jalostettu viime vuodesta saatujen kokemusten perusteella ja ohjelmaan on panostettu paljon.

Kosken rannalla on elävän tulen lisäksi nähtävissä sirkustaidetta ja kuultavana on muusikko Markus Pesosen somaattinen äänimatka For the sake of being(s). Pesosen ääniteosta soitetaan koskenrannan huvimajasta, joten se on kuultavissa parhaiten luontotuvan seutuvilta.

Tapahtuman järjestää Eläköön Enonkoski ry yhdessä kunnan sekä paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa. Kylän kauppaliikkeet ja kahvilat pitävät ovensa avoinna illan ajan. Kesällä avattu Maitolaituri Kahvila ja Puoti pitää viralliset avajaisensa perjantaina ja mukava avajaismeno jatkuu myös lauantaina KoskiVenetsialaisten aikaan.

– Lauantaina syystori avautuu viiden aikaan iltapäivällä.

Tavanomaista torimyyntiä täydentää paistettujen muikkujen ja makkaran myynti. Pyttipannua ja muurikkalettuja myydään Wanhalla kauppiastalolla, joten päivällisen voi hyvin nauttia KoskiVenetsialaisissa tarvitsematta itse kokata kotona.

Varsinaisesti tapahtuma käynnistyy kuuden aikaan, jolloin kosken yli rakennettu uusi kävelysilta vihitään käyttöön.

Vihkiäistapahtumaa juhlistetaan sirkustaiteilija Milla Kurrosen esityksellä.

KoskiVenetsialaiset ovat Wanhan kauppiastalon kesän päätöstapahtuma. Kauppiastalossa kesän ajan esillä ollut vanhojen valokuvien näyttely on vielä nähtävissä ja loput kuvat myynnissä. Kuvien myynnistä kertyvä tuotto ohjataan kauppiastalon kattoremontti-rahastoon.

Viimevuotiseen tapaan kauppiastalolla palvelee Vaahtokarkki-paahtoparkki, jonka tarjonta on ilmainen kaikille kiinnostuneille vaahtokarkin paahtajille.

Nonstoppina illan aikana järjestetään taskulamppusuunnistusta.

– Omat taskulamput mukaan, Airi Männynsalo muistuttaa. Suunnistus sopii hyvin vaikka koko perheen iltaohjelmaksi.

Koko illan ostettavissa on Eläköön Enonkoski ry:n arpoja, joiden palkintona on Tempur-parivuoden arvoltaan noin 3 000 euroa. Ilta huipentuu kokon polttoon kosken alapuolella.

– Kokko sytytetään yhdeksän aikaan, järjestäjät kertovat.

Kuuden aikaan sillan vihkiäiset.