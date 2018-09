Kesälahden asemalla kohennettiin laiturialueen turvallisuutta – asemalaiturille rakennettiin ajoesteet

Kesälahden asema varautuu tulevaan talveen ja lumikeleihin. Asemalaiturille rakentui parin viime viikon aikana ajoesteet. Ajoesteiden tarkoitus on estää tilanne, jossa auto pääsee putoamaan osin kiskoille.

– Viime talvena auto pääsi putoamaan osin pois asemalaiturilta ja ohi ajava juna ruhjoi sen lunastuskuntoon. Vastaavanlainen tilanne on ollut jo aiemminkin asemalla. Onneksi tilanteessa säästyttiin henkilövahingoilta, talkoissa mukana ollut Raimo Oksman toteaa.

Pro Kesälahti päätti ryhtyä toimiin ja yhdistyksen sihteeri Sirpa Suomalainen oli yhteydessä laiturialueiden kunnossapitäjään, Ramboll CM Oy:n edustajaan.

– Kyselimme lupaa ajoesteiden tekemiseen, lähetimme suunnittelemastamme kuvat rataisännöitsijä Ari Hämäläiselle ja siellä suunnitelma todettiin hyväksi. Viime viikolla Hämäläinen kävi paikan päällä katsomassa esteiden sijoittumisen asemalaiturille ja sitten aloitimme talkoot. Pro Kesälahti hankki raaka-aineet ja toteutti työt talkootöinä.

Tällä viikolla on loppukatselmus, joten hyvin ovat työt edenneet ideasta toteutukseen ja valmiiksi asti.

Kesälahden asemalla on nyt 52 metrin matkalla ajoesteet, lisäksi laiturialueelle on tulossa ajo-opasteet ja parkkeerausohjeet. Turvallisuutta asema-alueella halutaan parantaa, kuten myös alueen viihtyisyyttäkin.

– Aseman alue halutaan viihtyisäksi ja toivomme, että asemalle saapuva tuntee olonsa tervetulleeksi. Olemme saaneet myös luvan valaista asemalla olevan liikenneympyrän, tosin jonkun verran lupia se vaati, kertoo talkoissa mukana ollut Erkki Lindeberg.

Pro Kesälahti on jo vuosia kohentanut Kesälahden asemaa.

– Kesäaikaan hoidamme muun muassa aseman kukkaistutuksia. Saimme asemalle myös pari penkkiä lisää ja maalasimme ne tänä kesänä aurinkoisen keltaisiksi. Talviaikaan on jouluvalot asemarakennuksen ikkunoissa ja onhan joskus valaistu joulukuusikin ollut asemalla, Raimo Oksman sanoo.

Perinteeksi on myös muodostunut joulun ajan matkaajien huomioiminen Kesälahden asemalla. Joulun aatonaaton iltajuniin lähteville kuin niissä saapuville matkustajille on tarjottu glögiä ja pipareita.

– Ja ovathan konduktööritkin tervehdyksestämme iloinneet, Oksman mainitsee.

Hänen mukaansa Kesälahden asema komistuu yhteistyössä, ja siitä kiitos lankeaa Ramboll CM:lle, Pro Kesälahdelle ja aktiivisille kesälahtelaisille.