Sähköyhtiö varoittaa – Mauri-myrsky aiheuttaa sähkökatkoja viikonlopun aikana

Myrskymatalapaineen mukana saapuva kylmä rintama tuo lauantaipäiväksi Suomeen huomattavasti viileämpää ilmaa ja puuskatuulia. Tuuli on voimakkaimmillaan Järvi-Suomen Energian jakelualueella lauantaina iltapäivällä. Viimeistään lauantai-iltana tuuli heikkenee vähitellen.

Yhtiön mukaan puuskatuuli aiheuttaa sähköverkonvikoja ja siksi varaudutaan viankorjaukseen. Valmiustila on nostettu keltaiseksi eli kohotettuun valmiustilaan.

Yhtiön asentajien varallaoloa on vahvistettu koko jakelualueelle, samoin käyttökeskuksessa sähköverkon ohjauksen parissa toimivan henkilöstön määrää. Myös muuta myrskyn parissa työskentelevää henkilöstöä on lisätty vastaanottamaan myräkän vaikutukset. Normaalit kohotetun valmiustilan mukaiset toimet on käynnistetty organisaatiossa.

Myrskyyn liittyvää viestintää voi seurata Järvi-Suomen Energian nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä muissa mediakanavissa. Järvi-Suomen Energian verkkosivut ovat https://www.jseoy.fi.

Myrskyn vaikutuksia on arvioitu, niin että se aiheuttaa ajoittain häiriöitä liikenteessä ja sähkönjakelussa.

Yhtiö toivoo asiakkailtaan malttia yhteydenotoissa myräkän alkuvaiheessa. Vikapalvelunumeroon 0800 90440 kannattaa soittaa vain, jos tietää vian aiheuttajan, kuten sähkölinjaan nojaavan puun.

Yhtiö muistuttaa, etä puita ei saa missään tapauksessa itse poistaa linjoilta omatoimisesti eikä mahdollisiin maassa oleviin johtoihin saa koskea sähköiskun vaaran takia.

Keskijänniteverkon tilaa voit seurata internet-sivujemme häiriökartalta.

Asiakkaat voivat myös tilata vikakeskeytyksistä tekstiviestitiedotteen: lähetä maksuton tekstiviesti JSE AVAA / käyttöpaikkanumero / asiakasnumero numeroon 18200.

Järvi-Suomen Energia kuuluu Suur-Savon Sähkö -konserniin.