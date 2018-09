Tulossa ovat kirkon arvovaalit

Tänä syksynä valtakunnassa käydään seurakuntavaalit. Marraskuun 18. päivänä jokaiseen maamme evankelisluterilaiseen seurakuntaan valitaan uudet luottamushenkilöt. He sijoittuvat kirkkovaltuustoihin ja kirkkoneuvostoihin.

Seurakuntavaalit toimitetaan neljän vuoden välein. Marraskuussa valitaan 400 seurakuntaan noin 9 000 uutta luottamushenkilöä. Kyseessä ovat valtakunnalliset paikallisvaalit.

Kirkko ja seurakunnat muodostavat yhteisön, joka merkitsee jokaiselle eri asioita. Seurakunnan toimintaa kannattelee usko ja henkisyys, ja samaan aikaan seurakunnan tulee olla taloudellisesti toimiva organisaatio.

Tämänvuotisilla vaaleilla on viisi valtakunnallista vaaliteemaa: Minun kirkkoni uskoo, toivoo, rakastaa, on lähellä ja uudistuu. Teemojen punaiseksi langaksi paljastuu, että kyseessä ovat arvovaalit

Seurakuntien luottamushenkilöt päättävät tärkeistä asioista, sellaisista joilla on vaikutusta seurakuntalaisten arkeen: he esimerkiksi päättävät kirkollisveroprosentista ja talousarvioista, rakennushankkeista, avustuksista, monista työntekijävalinnoista ja uusista viroista. Luottamushenkilöt äänestävät myös kirkolliskokousvaaleissa eli valitsevat päättäjät kirkon ylimpään päättävään elimeen.

Merkille pantavaa on myös se, että tehdessään päätöksiä kirkon luottamushenkilöt linjaavat merkittävällä tavalla seurakunnan toiminnan painotuksia. Se vuoksi olisi enemmän kuin tärkeää, että luottamushenkilöiden kokoonpano oli mahdollisimman monipuolinen.

Seurakuntiin tarvitaan iän tuomaa kokemusta ja näkemystä, mutta myös nuoruutta ja tuoreutta. Tämä ei täysin toteudu, sillä tänäkin vuonna on vaaleissa on ehdolla turhan vähän nuoria ehdokkaita.