Pohjois-Karjalan Sähkö ja Leppäkosken Energia yhteistyöhön sähkön myynnissä

Pohjois-Karjalan Sähkö (PKS) ja pirkanmaalainen Leppäkosken Energia ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jossa Leppäkosken Energia ottaa käyttöönsä PKS:n kehittämän sähköisen palvelualustan ja alkaa myydä pörssihintoihin perustuvia älysähkösopimuksia omassa tuotevalikoimassaan.

Yhteistyömalli on laatuaan ensimmäinen Suomessa. Molemmat yhtiöt jatkavat toimintaansa normaalisti itsenäisinä yhtiöinä, hankkivat tukkusähkön ja hinnoittelevat tuotteensa itse kilpaillen markkinoilla omilla vahvuuksillaan.

– PKS lanseerasi palvelualustan ja sähkösopimuksen markkinoille vuonna 2014. Tuote herätti heti runsaasti mielenkiintoa ja sen myynnin kasvu on siitä saakka ollut nopeaa. Tuotteen suosio on luonnollisesti suurinta Itä-Suomessa, jossa yhtiön tunnettuuskin on hyvä, sanoo Pohjois-Karjalan Sähkön toimitusjohtaja Jorma Korhonen.

Korhosen mukaan asiakkaille paikallisuus on sähkökaupassa edelleenkin vahva valintaperuste. Uusi yhteistyömalli tarjoaa kustannustehokkaan tavan kasvattaa myyntiä valtakunnallisesti.

– Toimialalla on tapahtunut ja tulee tapahtumaan mittavia rakennejärjestelyjä, joissa yhtiöitä ostetaan ja yhdistellään. Tämän kaltaista tuoteyhteistyötä ei alalla tähän saakka ole kokeiltu, koska siihen soveltuvaa tuotekonseptia ei ole ollut tarjolla.