Seurakuntavaalien ehdokasasettelu käynnissä – ehdokaslistat jätettävä viimeistään tänään maanantaina

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa. Seurakuntavaaleissa valitaan yli 8 000 luottamushenkilöä yhteensä noin 400 seurakuntaan seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Vaalien tunnus on Minun kirkkoni, #minunkirkkoni.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 18.11., ja ennakkoäänestysaika tiistaista lauantaihin 6.–10.11.2018.

Seurakuntavaaleissa saavat äänestää viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttävät evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet.

Vaalien ehdokasasettelu päättyy 17.9. Ehdokkaana voi olla viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt kirkon jäsen.

Ehdokkaita voi asettaa valitsijayhdistys, jonka on perustanut vähintään kymmenen äänioikeutettua henkilöä.