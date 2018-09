Uskoa tarvitaan epäuskon keskelle

Eteläsavolaiset samoin kuin koko maan yritykset elävät tilaston valossa juuri nyt hieman epäileväistä aikaa.

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset odotettavissa olevasta suhdannekehityksestä ovat heikentyneet sitten kevään Etelä-Savossa. Onko niin, että ylisummaan yritykset eivät oikein luota pidemmän aikavälin talouskehitykseen? Siltä näyttää tiistaina julkistetun maakunnallisen yritysbarometrin valossa.

Usko investointeihin ja samalla liiketoiminnan kasvattamiseen ovat jäissä. Barometri toteaa, että pienten ja keskisuurten odotukset investointien arvon kehityksestä jäävät kokonaisuudessa negatiiviseksi.

Varsinkin Savonlinnan seudulla yrityskannassa on kahtalaista kehitystä.

Toisaalta viime aikoina on saatu lukea monien yritysten lopettamisesta, mutta toisaalta monet yritykset puskevat voimalla eteenpäin.

On ymmärrettävää, että seudulle on kasautunut tummia pilviä. Viimeksi opettajankoulutuslaitoksen lähtö Savonlinnasta on heikentänyt seutukunnan elinvoimaa.

Myös todella suuren työllistäjän eli Savonlinnan keskussairaalan tulevaisuus mietityttää. Neuvottelut sairaalayhteistyöstä Mikkelin keskussairaalan kanssa eivät ole johtaneet tuloksiin, ja Savonlinnassa ei aina täysin luoteta mikkeliläisten aikomuksiin.

Onneksi positiivista nostetta seudulla tuovat monien yritysten menestystarinat. Positiivista ja odottavaista aikaa elävät esimerkiksi Punkaharjun Puutaito Oy, Joros Oy, Esmarin Oy ja ja Metsä Wood. Ne investoivat, luottavat tulevaisuuteen ja haluavat kasvaa. Toivottavasti hyvät esimerkit rohkaisevat muitakin yrittäjiä uskomaan, että onnistunut liikeidea, luotettava tuotanto ja luja työ kantavat eteenpäin.