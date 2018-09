Leirimajan alueella tapahtuu – Enonkosken kirkonkylän uusimmalle kaava-alueelle on tehty viisi tonttivarausta

Enonkosken valtuusto puolitti viime talvena Leirimajan alueen tonttien hinnat ja se näyttää kannattaneen.

– Alueen tonteista on nyt varattu viisi kappaletta, kunnaninsinööri Keijo Kemppinen kertoo. Varauksia ovat tehneet niin enonkoskelaiset kuin ulkopaikkakuntalaisetkin.

Ennen hintojen alentamista Leirimajan alueen tontit odottivat ostajaansa useamman vuoden ajan. Rakentamaan niihin pääsee välittömästi, sillä alueelle on rakennettu valmiiksi tie, katuvalaistus sekä vesi- ja viemäriliittymät.

Hintojen alentamisen yhteydessä kunnanvaltuusto päätti myös tonttien vuokrausmahdollisuudesta. Viidestä varatusta tontista kaksi siirtyy rakentajan haltuun vuokrasopimuksella ja kolme kaupalla.

– Ostotarjouksista kaksi on hyväksytty ja yksi vielä käsittelyssä, Kemppinen kertoo.

Varatuista tonteista kolme on rantatonttia ja kaksi kuivanmaan tonttia. Leirimajan omakotitalokaava-alue käsittää yhteensä 11 tonttia, joista neljä on omarantaista.

– Yksi rantatontti on siis vielä vapaana, Kemppinen sanoo.

Tontit myydään ja vuokrataan rakentamisvelvoitteella. Rakennuslupa pitää olla haettuna vuoden kuluessa ostosta tai vuokrauksesta ja rakennuksen pitää olla käyttöönottokatselmus-vaiheessa kolmen vuoden kuluttua hallintaoikeuden siirtymisestä.