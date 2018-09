Norpansuojelun tuloksia esitellään yleisötilaisuudessa Savonlinnassa

Saimaannorppa-LIFE-hankkeen loppuseminaari järjestetään lauantaina 22.9.2018 Savonlinnan Paviljongissa. Seminaarissa esitellään viisi vuotta kestäneessä hankkeessa toteutettuja toimia ja niiden tuloksia. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki saimaannorpasta ja sen suojelusta kiinnostuneet.

Hankkeen päätavoitteina olivat kalastuksen sivusaaliskuolleisuuden vähentäminen mm. kehittämällä norppaturvallisia kalastusvälineitä ja edistämällä niiden käyttöä, ihmislähtöisen häiriön ehkäiseminen, ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen helpottaminen apukinosmenetelmän avulla. Lisäksi vahvistettiin paikallisten vapaaehtoisten roolia suojelutoimien toteutuksessa ja tuotettiin monipuolista ja kattavaa tietoa suojelutoimenpiteiden ja päätöksenteon tueksi.

Saimaannorpan suojelu on monien tahojen yhteistyötä. Seminaarissa hankkeen toimenpiteitä esittelevät Metsähallituksen oman väen lisäksi eri alojen asiantuntijat ja toimijat.

– Paikallisilla vapaaehtoisilla on suuri rooli norppien suojelussa. Haluankin kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita ja vapaaehtoisia, jotka ovat lähteneet innolla mukaan. Hankkeessa kehitettiin vapaaehtoisten verkostoa, jonka avulla on esimerkiksi mahdollista tehdä apukinoksia lyhyessä ajassa koko Saimaan alueelle, kertoo projektipäällikkö Raisa Tiilikainen Metsähallituksesta.

Pitkäjänteisten suojelutoimien ansiosta saimaannorppakannan koko on saatu käännettyä hitaaseen kasvuun. Saimaannorppa-LIFE -hankkeen aikana norppien määrä on kasvanut noin 310 yksilöstä 370-380 yksilöön. Juuri nyt saimaannorpan elämä näyttää valoisammalta kuin pitkään aikaan, mutta lajin säilyminen Saimaalla edellyttää toimia myös jatkossa. Sukupuuton uhka on edelleen merkittävä.

Saimaan Luonto- ja kulttuurikeskus Riihisaareen valmistui kesällä uusi, Saimaan luonnosta ja saimaannorpan suojelun menestystarinasta kertova näyttely. Varsinaisen seminaariohjelman jälkeen osallistujilla vapaa pääsy Riihisaaren ”Saimaan sylissä” -näyttelyyn.