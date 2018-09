Matkailuenglanti vetää, lapsiteatteriakin tarjolla – Linnalan opiston kausi alkaa pian Puruveden seudulla

Syksy tuo taas tullessaan kansalaisopistojen monipuoliset palvelut. Linnalan opiston syyslukukausi käynnistyy täysillä 17. syyskuuta, mutta maistiaisia tarjonnasta on jo saatu kuluneella viikolla.

Pop up -käsityöpajassa esiteltiin tiistaina Kerimäellä syksyn kädentaidon kursseja ja päästiin tekstiilityön opettaja Aune Keinäsen opastuksella tekemään heijastimia. Pop up -paja pidetään ensi maanantaina Punkaharjun kirjastolla ja torstaina Enonkosken kirjastolla klo 15 alkaen.

Lähtökohdat Puruveden seudulla ovat kutakuinkin ennallaan.

– Tuntimäärät ovat viime vuoteen verraten suunnilleen samat ja kurssitkin jatkavat pääosin entiseen malliin, sanoo aluerehtori Eero Korhonen.

Punkaharjun, Kerimäen, Enonkosken ja Savonrannan alueilla tarjotaan opetusta yhteensä noin 3800 tuntia. Sillä yritetään tavoittaa noin 1700 opiskelijaa.

– Uusista kursseista ei ole hirveästi tullut toiveitakaan. Moni haluaa jatkaa tutulla, hyväksi havaitulla linjalla.

Kurssimaksuja on jälleen nostettu kohtalaisesti entisellä Puruvesi-opiston alueella. Euromääräinen nousu on keskimäärin 4-9 euroa kurssia kohti, mikä tarkoittaa 15-20 prosentin korotuksia.

Suurimmat korotukset ovat musiikin yksilöopetuksessa, missä aiemmin 65 euron hintaiset kurssit maksavat nyt 80 euroa.

Poikkeuksen tekee Enonkoski, missä kunnan ja opiston erillissopimus takaa kunnan tuella halvemmat kurssimaksut.

Maksujen harmonisoinnista sovittiin opistojen yhdistyessä. Eero Korhosen mukaan maksujen yhdenmukaistamisessa ollaan nyt pääsemässä tavoiteltuun tasoon, joten jatkossa näin suuria nousuja ei pitäisi enää tulla.

– Harrastemaksut ovat silti vielä kohtuulliset laajemmassa vertailussa, muistuttaa Korhonen.

Lue koko juttu 6.9. Puruvedestä.