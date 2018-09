Isännöinti Taloluotsi Oy liikkeelle kerimäkeläisen Teemu Tiaisen kipparoimana

Savonlinnan seudulla näkee lokakuun alussa päivänvalon uusi isännöintialan yritys, kun toimintansa aloittaa Isännöinti Taloluotsi Oy.

Yrityksen omistavat Isännöintipalvelu Isarvo Oy:n entisen työntekijät.

Isarvo tarjosi keväällä Savonlinnan toimintojen ostamista, ja kaupat syntyivät nopeasti. Taloluotsi jatkaa Isarvon tiloissa Savonlinnan linja-autoasemalla ja suunnittelee hakevansa uusia asiakkuuksia esimerkiksi Puruveden alueelta.

Isarvolla on toimintaa edelleen monilla paikkakunnilla.

Taloluotsin toimitusjohtajana aloittaa kerimäkeläinen Teemu Tiainen, ja yrityksen hallituksen puheenjohtaja on savonlinnalainen Arsi Anttonen.

Muut omistajat ovat Henri Immonen, Tarja Makkonen, Virpi Vänttinen ja Matti Hukkanen, joka ei työskentele yrityksen palkkalistoilla.

– Hankkeen liikkeelle paneva voima oli nimenomaan se, että yksi Isarvon hallituksen jäsenistä ehdotti Savonlinnan liiketoiminnan ostamista. Keskustelu käytiin toukokuun lopussa ja asiat etenivät vauhdikkaasti. Kaupan ehtona meillä oli, että se voidaan toteuttaa jos kaikki nykyiset työntekijät lähtevät mukaan. Niin sitten tapahtuikin, Arsi Anttonen kertoo.

Tiainen ja Anttonen suhtautuvat luottavaiseksi yrityksen tulevaisuuteen. He uskovat, että kasvu ja uusien asiakkuuksien hankinta on hyvin todennäköistä.

Savonlinnan seudulla on heidän mukaansa potentiaalia monellakin saralla. Yksi esimerkki löytyy muutaman huoneiston kokoisista pienosakeyhtiöistä, joissa monissa isännöitsijän tehtäviä hoitavat muut kuin koulutetut ammattilaiset.

Isännöintiala on muutoksessa, ja monet sähköiset järjestelmät tekevät tuloaan jo ensi vuodesta alkaen.

– Ammattimainen isännöinti lisääntyy, ja siihen johtaa muun muassa valtakunnallisen sähköisen osakerekisterin tulo, Tiainen mainitsee.

Sähköiset järjestelmät edellyttävät isännöintialalta uusia ohjelmistoja ja päivityksiä, eikä ylläpito välttämättä ole tottumattomalle helppoa tai edes halpaa.

