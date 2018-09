Rönkönvaarassa kukkii ikäkuningatar – verenpisaralla on ikää peräti 36 vuotta

Savonrannan Rönkönvaaran kylässä Oriveden rannalla kukkii komea verenpisara. Koko pihamaa hehkuu syksyn värejä keltaista, oranssia, ja punaista, mutta verenpisara on eittämätön pihamaan kruunu.

Mirja Käyhkön viherpeukalon tuotoksena se on innostunut tekemään kukkia enemmän kuin koskaan. Edellisen päivän tuuli on pudottanut osan kukista, mutta silti siinä riittää loistoa vielä kuvauspäiväksi.

Kukan historia on niin pitkä, ettei missään ole tullut vastaan yhtä vanhaa verenpisaraa.

– Äitini osti tämän vuonna 1982. Äidin kuoltua isäni hoiti tätä kotonaan ja hänen kuoltuaan toin kukan omaan pihaani.

Kasvilla on siis ikää 36 vuotta. Lähiseudun puutarha-alan ammattilaiset olivat epäilleet kukan ikää, heidän mukaansa se ei olisi mahdollista. Onko tässä siis lähiseudun vanhin verenpisara?

Talvet verenpisara viettää naapurin maakellarissa. Sieltä Käyhkö hakee sen pihalle ilmojen lämmettyä. Ensimmäinen tehtävä on kukan henkiin herättäminen talvihorroksesta.

– Tänä keväänä verenpisara oli niin huonon näköinen, että läheiset pyysivät heittämään sen pois.

Kukan tyngät olivat homeessa ja talon emäntä oli itsekin huolissaan sen kasvuun lähdöstä. Hän kertoikin jutelleensa kasville ruukkuun multaa lisätessään. Liekö tuo siitä innostunut näyttämään vai onko helteisellä kesällä ollut osansa, mutta ennennäkemättömässä loistossa se hehkuu elo-syyskuun vaihteessa.

Kukka saa lannoitetta jokaisella kastelukerralla ja helteisen kesän ansiosta kastelukertoja on riittänyt.

Syksyn viilennettyä kukka jatkaa eloaan saunan terassilla paremmassa suojassa ja juuri ennen talvipakkasia se siirtyy talvehtimaan.

Käyhkö on kiitollinen verenpisaran talvehtimispaikasta naapurin maakellarissa. Ilman yhteistyötä ei kukkaa enää olisi.