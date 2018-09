Maaseutu kiittää valtuustoa – koulut säilyvät

Savonlinnan kaupungin luottamushenkilöt tekivät suoraselkäisen päätöksen, eivätkä lähteneet virkamiesten ehdottamalle pienten koulujen lahtilinjalle. Toki virkamiestenkin esityksille löytyy kannatusta jopa maaseudulla asuvien valtuutettujen keskuudessa.

Valtuuston päätös – olkoonkin että se syntyi äänestyksessä – antaa maaseudulle ja maaseudun ihmisille mahdollisuuden säilyttää ja toivon mukaan jopa kehittää kyläkouluja.

Tässä tilanteessa, kun koulut saavat rauhan toimia, onkin paikallaan ryhtyä miettimään, mitä kaikkea muuta maaseutua piristävää kouluille voisi kehittää. Kylätoimijoilla on mietinnän ja yhteisen aivoriihen paikka.

Toki jo nykyiselläänkin kouluilla pidetään kerhoja ja erilaiset yhteisöt ja yhdistykset kokoontuvat koulutiloissa. Parhaimmillaan kyläkoulu on koko kylän keskus ja elähdyttäjä.

Valtuuston linjaus pitää sisällään sen, että mitään kouluja ei lakkauteta ja koulujen 25 oppilaan turvaraja säilytetään. Valtuutetut linjasivat kaukonäköisesti että kylille halutaan antaa mahdollisuus kääntää väestökehityksensä miinuksesta plussalle.

Savonlinnan kouluverkkoa ruvettiin ajamaan alas säästösyistä ja siksi, että oppilasmäärän ennustetaan alenevan. Arvion mukaan vuonna 2021 oppilaita olisi 400 vähemmän kuin viime syksynä.

Virkamiesten ajatuksissa oli, että Kallislahden ja Louhen koulut sekä Savonrannan yläluokat lopetetaan ensi vuoden syksyllä. Lisäksi Juvolan koulua esitettiin lakkautettavaksi vuonna 2021 ja Nätkin koulua syksyllä 2023.

Vaikka koulut saavat nyt pitää ovensa avoimina, varmaa on yksi asia: keskustelu kouluista ja varsinkin pikkukouluista jatkuu. Valtuustossa on henkeä, että kyläkoulut joutaa lopettaa. Sama henki vallitsee kaupungin virkamiesten keskuudessa.