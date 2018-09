Savutuvan katto kunnostuu Kesälahdella – museoalueen päärakennus remonttiin

Kesälahti-Seuralla riittää kunnostustöitä rakennuksissaan. Alkukesällä museoalueen Urpon aitta sai uudet päreet katolleen ja nyt on työn alla savutuvan katto, joka on uusittu viimeksi vuonna 1984.

– Kyllä tämä jo päivitystä kaipasi, sanoo katolla urakoiva punkaharjulainen perinnerakentaja Vesa Sairanen. Katon päällimmäinen osa oli jo purettu ja jätetty aluslaudoitus paikalleen ennen rakennusmiesten tuloa.

Savutuvan malkakatto ei ole rakenteeltaan se perinteisin, jossa kahden malkakerroksen välissä on tuohi, vaan rakennetta on nykyaikaistettu niin, että päällimmäisten malkojen alla on laudoitus, joka jätettiin paikalleen. Katon kunnostaminen vaatii nyt vain päällimmäisen malkakerroksen uusimisen, koska pohjarakenne oli vielä riittävän hyvässä kunnossa.

Katolle asennettavat malot ovat karsittuja, kuorittuja ja pitkittäin halkaistuja kuusen runkoja, jotka käsitellään tervalla ja asetellaan katolle tyvi räystään suuntaan ja latva harjan suuntaan. Puun syyt tulevat näin oikein päin veden virtaukseen nähden.

Rakentajat tervaavat asennusvaiheessa vain malkojen alaosan ja päällyksen tervaus saa odottaa kevääseen huhtikuulle, jolloin kevätahava kuivattaa tervan tehokkaasti.

