Menestystä Puruvesi Openissa – Golf vei Vili Värtisen

Golf on ollut tämän kesän ajan punkaharjulaiselle Vili Värtiselle sekä harrastus että työ.

Nuori mies on kiertänyt pelaten ja kilpaillen Kerigolfin väyliä viitisenkymmentä kertaa. Lisäksi hän oli golfkentällä kesätöissä toimien kentänhoitajana.

– Suoritin green cardin jo vuonna 2010, mutta silloin en innostunut. Mutta isä pelaa, ja kerran hän vei minut kentälle, ja siitä se lähti, Värtinen muistelee vuodentakaista tapahtumaa.

Hän kertoo tuolloin myös katselleensa tv:stä golfkisaa, joka ”näytti tosi siistiltä”. Nyt voi huoletta väittää, että golfkärpänen on puraissut Värtistä oikein kunnolla.

Vili Värtinen osallistui viime lauantaina perinteiseen Puruvesi Open -golfkisaan, joka on paikallislehti Puruveden nimikkokisa.

Hänen pelinsä kulki mukavasti, ja pistebogey hcp -kisassa hän tuli toiseksi.

Värtistä innostaa golfissa sen vaativuus ja myös se, että onnistuminen on täysin kiinni omasta keskittymisestä.

– Se kiehtoo, että olet kentällä yksin, ja sinun pitää itse selvitä. Jos keskittyminen kerrankin herpaantuu, koko kierros voi mennä pilalla.

– Pelistä tekee vaikean sen mentaalinen puoli, ja jokaiseen lyöntiin pitää keskittyä täydellisesti kierroksen eli 4-5 tunnin ajan.

Golf on tällä hetkellä Vili Värtisen pääharrastus. Lisäksi Värtinen pitää huolta myös lihaskunnostaan esimerkisi kuntosalilla.

Opiskelu Savonlinnan Lyseossa ottaa aikansa, joten muille harrastuksille ei suuremmin jää aikaan. Hänen tavoitteenaan on saada valkolakki ensi vuoden keväällä.

Värtinen uskoo, että golf säilyy tärkeänä harrasteena kauan. Seuraava tavoite on saada laskettua taitavuutta osoittava tasoitus kymmeneen. Tällä hetkellä tasoitus on 19:ssä.

– Sinällään golfin avulla ei pääse hyvään kuntoon, vaikka yhden kierroksen aikana toki tuleekin käveltyä noin 12 kilometrin verran. Kerigolfin kenttä on maastoltaan vaativa, sillä kentällä on runsaasti korkeuseroja.

