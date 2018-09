Lämpimiä muistoja Sönkän koulusta – rakennus täytti 80 vuotta

Sönkän kylälle puoli vuotta sitten muuttaneet Jaana Tyrmi ja Matti Airaksinen päättivät juhlia nykyisen kotinsa 80-vuotista ikää kutsumalla kaikki kylään entiselle Sönkän koululle.

Sekä Tyrmi että Airaksinen ovat ymmärtäneet kotinsa merkityksen lähiseudulle. Airaksisen mukaan koulut ovat aina olleet yhteisöllisesti tärkeitä paikkoja.

– Koulut ovat tärkeitä myös yhteiskunnallisesti, sillä niistä valmistuu uusia aikuisia, jotka aloittavat elämänsä yhteiskunnassa, sanoi Airaksinen.

Kun pariskunnalle selvisi, että rakennus täyttää 80 vuotta, antoi se heille mahdollisuuden avata ovet ja kutsua paikalle ihmisiä, joiden elämänhistoriassa sillä on merkitystä.

Sekä Tyrmi että Airaksinen ovat puolen vuoden asumisen jälkeen edelleen ihastuneita mahtavaan ja mielenkiintoiseen uuteen kotiin.

He ovat myös kiinnostuneita rakennuksen historiasta. Yksi tapa tutustua siihen on avaamalla ovet ja kutsumalla kyläläiset paikalle.

Tyrmi kehotti muistelemaan tapahtumia koululla eri vuosikymmeniltä.

– Sönkän koulu on ollut monelle erilaisia asioita, ja niistä olisi kiva kuulla. Samalla voitaisiin tutustua molemmin puolin.

Jokaisella paikalle tulleella oli omia muistojaan Sönkän koulusta. Siellä oli ainakin käyty koulua, käyty töissä, juhlittu, jumpattu ja käyty jälleen koulua omien lasten kautta. Vanhimmat paikallaolijat kertoivat tulleensa 70 vuotta sitten ensimmäistä kertaa samoista ovista sisään.

Elvi Silvennoinen ennätti toimia keittäjänä koululla 23 vuotta 60-luvun lopulta lähtien. Hän toi mukanaan valokuvia, joissa menneet tapahtumat alkoivat elää.

Nuoren näköistä henkilökuntaa ja nykyisten isoisien ja isoäitien ikään saapuvia entisiä oppilaita tunnistettiin 1960- ja 70-lukujen vaihteessa otetusta mustavalkoisessa koulukuvasta, joka kiersi kahvipöydässä.

Lue koko juttu 6.9. Puruvedestä!