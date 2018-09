Omena jalostuu juomaksi Herttuansaaressa – siiderimiehet vauhtiin syksyllä

Maailmalla myydään eri tavoin valmistettuja siideriksi kutsuttuja juomia, mutta aidon siiderin resepti on yksinkertainen.

– Se valmistuu pelkästä omenamehusta spontaanisti käytettynä omenan omalla sokerilla ja villihiivoilla tai lisäämällä jalostettua hiivaa, sanoo Kerimäellä Herttuansaaressa kaupallista siiderin valmistusta aloitteleva Jon Silén.

Vanhan Salmelan tilan nuori isäntä kertoo olevansa puolikuiva siiderimies, joka kouluttautuu parhaillaan yrittäjä-oppisopimuksella viljelypuutarhuriksi. Tavoitteena on osata viljellä ja jalostaa oman tilan omenat valmiiksi siideriksi ja saattaa tuotteet kuluttajalle eri kanavien kautta.

Suunnitelmissa on pitää koko tuotantoketju omissa käsissä ja hoitaa markkinointikin omin neuvoin.

Oikeastaan Vanha Salmelan tilan tuotanto sai alkunsa markkinoinnista, sillä se on Silénin yrittäjäperheen vahvuus. Jon Silenin vanhemmat Micke ja Virve ostivat Puruveden rantatilan kahdeksan vuotta sitten. Urallaan jäähdyttelyvaiheeseen ehtinyt mainosmies Micke etsi uutta tekemistä vanhojen työkuvioiden tilalle ja päätyi perheineen viljelijäksi Herttuansaareen.

Maalaiselämää Silénit olivat harjoitelleet jonkin aikaa Tohmajärvellä Pohjois-Karjalassa kunnes Kerimäeltä löytyi kaikki kriteerit täyttävä tila järven rannalta ja pikitien varrelta.

– Lähimmän naapurin valot näkyivät ikkunaan, kuten pitikin, Micke Silen kertoo.

Tilakaupassa ostajat saivat haltuunsa aurinkoisen etelärinnepellon, joka odotti viljelijäänsä. Rantaan viettävälle rinteelle istutettiin ensimmäiset omenapuut seitsemän vuotta sitten.

Pienin erin hedelmäpuiden taimien määrää on lisätty ja tällä hetkellä antonovkan runkoon ympättyjä nuoria omenapuita kasvaa pellolla useita satoja. Ongelmitta ei omenan viljely ole onnistunut, mutta pikkuhiljaa tekemisen ja opiskelun kautta osaamista on saatu kartutettua ja tämän vuoden elokuussa puutarha näyttää jo oikein hyvältä.

Vanhan Salmelan omenat eivät ole virheettömiä, mutta mehuksi puristettuina ja siideriksi valmistettuina pienet muotovirheet eivät haittaa; juomassa vain maku ratkaisee.

Siideriä on koe- ja harjoitusmielessä valmistettu tilalla useiden vuosien ajan ja tämän syksyn sadosta pyritään saamaan tuotetta jo markkinoille.

