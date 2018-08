Tyhjät tilat elämään

Kuntaliitosten jälkeen on Puruveden alueelle syntynyt roimasti tyhjäksi jääneitä kiinteistöjä – tai ainakin sellaisia rakennuksia, jotka ovat pahasti vajaakäytöllä.

Yksi sellainen kivitalo keskellä Punkasalmen keskustaajamaa on entinen kunnantalo, nykyinen Punkaharjutalo.

Komeassa rakennuksessa toimii joitakin Savonlinnan kaupungin virkamiehiä ja työntekijöitä sekä yrityksiä.

Mutta melko lailla tyhjyyttään talo kuitenkin kumisee – vanha valtuustosali seinille ripustettuine napamiesten- ja naisten valokuvineen kertoo ajoista ennen kuntaliitosta. Silloin oli elämää. Nyt aika on ikään kuin pysähtynyt Punkaharjutalon pitkillä käytävillä.

Siksi onkin erinomaista, että punkaharjulainen yrittäjä ja Punkaharjun Yrittäjien puheenjohtaja Ruth Lähdeaho-Kero rupeaa markkinoimaan ja herättelemään Punkaharjutaloa henkiin. Hän itse vuokrannut toimistotilan talosta ja toivoo monien muidenkin näkevän talossa keskellä kirkonkylää mahdollisuuksia.

Lähdeaho-Kero haluaa talosta yhteisöllisen paikan, jossa olisi tiloja niin yksin- kuin etäyrittäjille.

On hieman häpeäksi, ettei Punkaharjutalon mahdollisuuksia ole ole oikein nähty. Talon omistaja kaupunki ei ole laittanut juuri tikkua ristiin talon markkinoimiseksi uusille käyttäjille. Talo on pikku hiljaa unohdettu.

Toki Punkaharjutalo ja Punkaharju näyttävät syrjäiseltä paikalta, jos asiaa tiirailee Savonlinnan kaupungintalolta. Mutta punkaharjulaisittain rakennus saisi herätä uudelleen eloon ja muodostuvan vilkkaaksi ihmisten kohtaamispaikaksi. Se sijaitsee kylän paraatipaikalla ja on uljas rakennus.

Ruth Lähdeaho-Kerolla on hyvä suunnitelma. Hänelle on syytä toivottaa työssään myötämäkeä.