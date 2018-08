Ruutitynnyrin uudet tuulet – Lähdeaho-Kero siirtyy kunnantalolle

Ruutitynnyri siirtää yrityshautomotoimintansa vanhalle kunnantalolle syyskuun aikana. Pesuhelmen pesulapalvelu sekä Alkon noutopiste siirtyvät yrityksen mukana, itsenäinen Harjun Kirppis jää nykyiseen tilaansa.

Alun perin liiketoiminnan kehittämiseen keskittynyt Ruutitynnyri tunnetaan Punkaharjulla paikallisten käsityöläisten ja yritysten tuotteiden myynnistä.

Ruutitynnyri on antanut hiljalleen tietä muille toimijoille: tilaan avattiin viime vuonna Terhi Heiskasen ylläpitämä kirpputori.

Nyt Ruth Lähdeaho-Kero siirtää Ruutitynnyrin Punkaharjun vanhaan kunnantaloon, jossa toimivat esimerkiksi Punkaharjun yhteispalvelupiste ja kahvila Pullaposki.

Siirtymiseen on useampi syy. Painavimpana yrittäjä toivoo innostavansa muitakin alueen palveluntuottajia käyttämään kunnantaloa hyödykseen. Talossa on paljon liiketilaa vuokralla.

– Tiloista 70 prosenttia on tällä hetkellä käytössä, mutta osa siitä on varastotilana. Kunnantalon sijainti on hyvä ja vuokrataso kohtuullinen, Lähdeaho-Kero kertoo.

Lähdeaho-Kero kokee kirpputorin vastaavan paremmin kylän kysyntään. Siirtymällä tiloista Ruutitynnyri voi keskittyä alkuperäiseen toimintaansa.

Syyskuusta alkaen yrittäjä keskittyy liiketoiminnan kehittämiseen, ja paikallisten tuotteiden myyminen jää taka-alalle.

– Tavoitteenani on saada alueelle uusia yrittäjiä ja tiivistää nykyisten toimijoiden yhteistyötä. Toimin ikään kuin yrityshautomona: uusi tai kasvua hakeva yritys voi tulla luokseni, ja pohdimme, millä yksilöllisillä vahvuuksilla se erottuu muista markkina-alueellaan. Autamme yhteistyökumppanieni kanssa brändäytymään ja verkostoitumaan, Lähdeaho-Kero selventää.

