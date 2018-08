Sovintolan puutarha kukkii ja rönsyilee – vehreys jatkuu syksyyn

Sovintola on siirtynyt kesästä syksyyn uusine näyttelyineen ja aikatauluineen. Vanhan koulun puutarhan tunnelmasta voi käydä nauttimassa milloin tahansa aukioloajoista piittaamatta.

Elokuussa kukkivat syysperennat kuten tiikerililja, nauhukset ja leimukukka, jota on puutarhassa useassa kohdassa. Erikoispuut; siipipähkinä ja hevoskastanja kantavat jo hedelmää.

Pihaa ja puutarhaa on hoidettu tänä vuonna Sovintola-yhdistyksen palkkaaman osa-aikaisen työntekijän voimin, jonka viikkotyöaika on ollut 15 tuntia.

– Työvoimapula täällä on, pihatonttuna toimiva Anneli Tuhkanen kertoo. Isossa puutarhassa riittäisi tehtävää vaikka useammallekin työntekijälle tai talkoolaiselle kesän mittaan. Kiireellisimpiä tehtäviä ovat karkulaisten kurissa pitäminen ja tukehtumassa olevien perennapenkkien elvyttäminen.

Lukuisat puutarhakasvit leviävät liiaksi ja jopa puutarhan ulkopuolelle, jos niiden kasvustoja ei ehditä kitkemään. Pahimpia karkulaisia ovat ukonkello, isomaksaruoho, akileijat, saniaiset, kielot ja tataarit.

Perennapenkkien uusimistakin on aloiteltu helteiden mentyä. Nykyisellä työntekijämäärällä on keskityttävä kiireisimpään, eli puutarhaa ylläpitäviin toimiin, eikä muuta tavoitella. Ikä ja perinteet saavat vanhassa puutarhassa näkyä, toki vähän uuttakin on pihamaalle saatu kesän aikana.

Alkukesällä etupihalle rakentuivat talkootöinä tehdyt asetelmat. Ruukkukukista, perennoista, kivistä ja risutöistä muodostetut asetelmat antavat etupihalle ilmettä ja luovat huolitellun vaikutelman.

Leo Karppasen muotoilema aapiskukko muistuttaa talon menneisyydestä ja Sovinnonsillan pelargoniat hehkuvat kuten aina. Kannattaa käydä kokemassa.

