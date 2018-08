Perinteikästä hyvinvointia – saunaterapiasta tuli ammatti

Sauna on käsite, jonka tuntee jokainen suomalainen.

Saunaterapia taas on perinteikkääseen saunaan liittyvä, sinänsä jo pidemmän perinteen omaava hoitomuoto, jota tunnetaan alueellamme vielä vähän.

Saunaterapian kerrotaan olevan perinnehoitokulttuuria kunnioittava ja saunahoitoihin erikoistunut terapiahoitomuoto

– Savonlinnan seudulla ei taida olla muita saunaterapeutteja. Eikä ainakaan kovin montaa kupparia, saunaterapeutiksi ja kuppariksi opiskeleva savonrantalainen Hanna-Leena Jääskeläinen arvelee.

Jääskeläinen aloitti saunaterapiakoulutuksen Turussa Forum Saunalla helmikuussa 2018. Opettajina toimivat pitkän linjan konkarit Mervi Hongisto ja Merja Pihlajamäki.

Saunaterapeutin ammattinimikkeen ja pätevyyden hän saa valmistuessaan keväällä 2019. Valmistuneet pääsevät Luonnonlääketieteen Keskusliiton, LKL:n rekisteriin.

– Opiskelu on pääasiassa etäopiskelua, lähiviikonloppuja on parin, kolmen kuukauden välein. Koulutuksissa ei istuta, vaan opitaan hoitojen tekoa käytännössä.

Etäopiskelujaksoilla tehdään harjoitushoitoja ainakin 10 ja niistä raportit. Harjoituksista on näyttöhoidot ja kirjallisia tehtäviä. Lopuksi oppilaat tekevät päättötyön ja siitä näyttöhoidon.

Syksyllä alkavat kuiva- ja märkäkuppausopinnot. Jos opiskelijalla ei ole aiemmin suoritettuna peruslääketieteen opintoja, ne suoritetaan koulutuksen aikana.

– Olen aiemmalta ammatiltani sairaanhoitaja. Alan opinnoista ja työkokemuksesta on hyötyä myös saunaterapian opinnoissa, Hanna-Leena Jääskeläinen sanoo.

Hoidoissa käytetään luonnonmukaisia aineita ja kasveja. Jokaisella kasvilla on oma tarkoituksensa ja kehoa hoitava merkityksensä – unohtamatta sitä, miten hyvälle luonnonyrtit tuoksuvat.

– Tuoksuttomiakin vaihtoehtoja toki on. Hoidot voidaan räätälöidä jokaiselle sopiviksi. Jos saunominen ei sovi, esimerkiksi hauteet ja yrttihoidot voidaat toteuttaa vaikka kylpyhoitoina.

Saunaterapian hoidoissa käytetään mahdollisimman pitkälti lähituotteita. Hoidoissa käytettävät perusaineet ovat usein suola, hunaja ja turve.

– Pinnallisesti kuorintana käytetty suola on yllättävän tehokas, sillä se laittaa kehon omat nesteet liikkeelle.

