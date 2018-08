Kuiva kesä kummittelee – ravintolat kaipaavat sieniä

Helteisen kesän jälkeen alkusyksyn sienisaalis näyttää laihalta. Viikoittain sieniä ruokalistoillaan pitävä Museoravintola Nila toivoo tilanteen muuttuvan syksyn edetessä.

Nilan vuoropäällikkö Toni Härkäsen mukaan ravintolassa on käytetty sieniä heti aloituksesta eli viime maaliskuusta asti. Pääasiassa käytössä ovat kantarellit, korvasienet ja herkkutatit, mutta myös herkkusieniä, rouskuja ynnä muita käytetään tarvittaessa.

Härkänen toivoo tilanteen parantuvan niin töiden kuin vapaa-ajankin puolesta.

– Käytimme keväällä viime vuonna Hotelli Punkaharjun varastoon kerättyjä sieniä. Sieniä käytetään esimerkiksi monessa lounasruoassa ja muikkupitsassa. Nyt olemme olleet tukkusienten varassa, Härkänen kertoo.

– Tilanne on haastava. Suosimme paikallisia sieniä, mutta niitä on tullut huonosti. Kerääjiltä on tullut kyselyitä, että ostammeko, mutta toistaiseksi myyntiä ei ole juuri ollut. Kävin itsekin vapaapäivänäni sienimetsällä Louhella, enkä löytänyt kuin puoli litraa kantarelleja.

Myös Savonlinnassa ja Kerimäellä toimiva kahvila-pitopalvelu Katrianna kaipailee sieniä. Katriannan omistaja, yrittäjä Jarno Andersin kertoo Katriannan käyttävän tukkusieniä vain hätätapauksissa.

– Käytämme mieluummin villisieniä. Niiden maku on parempi, ja ne ovat monikäyttöisiä.

Mikäli sienitilanne ei muutu, raaka-aineiden puutos näkyy syksyllä esimerkiksi Katriannan ruokalistasuunnittelussa.

