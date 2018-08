Kansalaisten ääni kuuluviin – kumppanuuspöydälle puheenjohtaja

Kiteen kaupungin kumppanuuspöytämallia ollaan nyt toteuttamassa.

Kaupungin kolmesta kumppanuuspöydästä Puhoksessa kokoonnuttiin viime viikolla ja Kesälahden vuoro on ensi viikon keskiviikkona. Kiteen taajamassa kokoontuminen on kahden viikon kuluttua.

Kaupungin vs. talous- ja hallintopäällikkö Kaisa Kolu kertoo, että Puhoksessa keskustelu oli vilkasta ja pöytään saatiin paljon ideoita. Samaa hän toivoo myös Kesälahdelle ja Kiteelle.

– Toivottavasti saamme tuvan täyteen kyläläisiä, Kolu sanoo. Hän painottaa, että liikkeelle kannattaa lähteä heti ensimmäiseen kokoukseen, koska siellä valitaan kumppanuuspöydälle puheenjohtaja, ja paikalla on koko kaupungin johtoryhmä sekä toimialojen virkamiehiä. Tieto toiveista ja ideoista saadaan näin menemään suoraan sinne, missä asioista päätetään.

Kumppanuuspöydän ensimmäisestä kokoontumisesta ei julkaista esityslistaa, koska kokouksella ei ole vielä puheenjohtajaa, eikä sisältö ole vielä tiedossa, vaan käsiteltävät asiat alkavat hahmottua ensimmäisen kokouksen kuluessa ja sen jälkeen.

Jatkossa kumppanuuspöytä-kokouksia pidetään kahdesti vuodessa.

Suunnitelmissa on pitää kokoukset keväisin ja syksyisin.

Kiteen kumppanuuspöytämalli liittyy kaupungin strategiaan, jossa tavoitteena on muun muassa kansalaistoiminnan edistäminen ja kehittäminen.

Tarkoituksena on, että asukkaiden ideat ja toiveet saadaan kumppanuuspöytämallin kautta entistä paremmin kaupungille käsittelyyn ja jatkokehittelyyn. Mallin odotetaan edistävän myös päätöksenteon läpinäkyvyyttä.

Esityksiä voivat tehdä niin yksittäiset kuntalaiset kuin järjestöt ja yrityksetkin. Kumppanuuspöytämalli korostaa kyläyhdistysten ja vastaavien toimijoiden aktiivisuutta.

Kesälahden kumppanuuspöytämallin kokous Puruvesi-salissa ke 29.8. klo 18-20.

