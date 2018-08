Keski-Karjalan kansalaisopiston kausi käyntiin – ilmoittautuminen alkaa maanantaina

Keski-Karjalan kansalaisopiston opinto-ohjelma on ilmestynyt ja se löytyy Kiteen kaupungin nettisivulta. Alkavan kauden opetus käynnistyy syyskuussa ja opinto-ohjelman laadinnassa on pidetty entinen linja.

– Pyrkimyksenä on tarjota kaikille jotakin, rehtori Pekka Hirvonen kertoo. Kurssien suunnittelussa on huomioitu käyttäjäryhmien laajuus ja myös uusia opiskelijoita halutaan houkutella mukaan opintoryhmiin.

Opetuksessa painottuu liikunta, terveys, kielten opetus sekä kädentaidot. Kielitarjonnassa uutena ovat saksan ja viron kielten opetus, joita ei ollut viime kaudella. Mukavana uutuutena on myös kolmeen osaan jaettu luonnon yrttien ja kasvien hyödyntämiseen liittyvä kurssi.

Kansalaisopiston tarjonta levittäytyy eri puolille Keski-Karjalaa ja kaikki kurssit ovat kaikkien käytettävissä. Kesälahdella kursseja kokoontuu kirkonkylän lisäksi Purujärvellä ja Hummovaarassa. Kesälahdella pidetyt tutut kuoro- ja musiikkiryhmät ovat ohjelmassa edelleen, tarjolla on neljää eri kieltä, monipuolisesti kuvataiteita, kädentaitojen opetusta sekä liikuntaa.

Opetushallituksen kannustamana ja tukemana kansalaisopisto tarjoaa entistä enemmän digitaitojen opetusta, jota viedään alkavalla kaudella Kesälahdellakin useammalle kylälle. Kansalaisen digitreenit kokoontuvat sekä kirkonkylässä että Hummovaarassa.

Kursseille ilmoittautuminen alkaa maanantaina 27. elokuuta ja ennakkoilmoittautuminen kannattaa hoitaa kuntoon. Opiston linjauksena on, että kursseille pitää olla vähintään kuusi ilmoittautunutta, että kurssi toteutuu.

Keski-Karjalan kansalaisopiston kursseista ja opinto-ohjelman muutoksista ilmoitetaan opiston kotisivuilla www.kitee.fi/kansalaisopisto sekä paikallislehtien opistopalstoilla.

