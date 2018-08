Maakunnalle kylmää kyytiä

Etelä-Savon maakunnan alkuvuoden väestömuutokseen pitää suhtautua vakavasti. Melkein 1 400:n miinus on karmivaa.

Tilaston mukaan vähenemästä tulee puolet Savonlinnasta. Savonlinnan jätti tammi-heinäkuun välisenä aikana 483 ihmistä enemmän kuin kaupunkiin muutti. Kuolleitakin on 181 enemmän kuin syntyneitä. Kokonaistilanne on peräti 664 miinuksella.

Viime vuonna Savonlinnan nettotappio oli lähes puolta pienempi.

Syitä tilanteelle pitää hakea. Melko suurella varmuudella isoa osaa näyttelee Savonlinnan tyhjentynyt Heikinpohjanmäki – paikka, jonka ovat jättäneet niin Itä-Suomen yliopisto kuin Savonlinnan normaalikoulukin.

Savonlinnasta on muuttanut pois suuri määrä opettajaperheitä ja opiskelijoita. Näyttää siltä, että tämänvuotinen piikki koostuu noista ihmisistä, joista varsinkin opettajat perheineen ovat hyväpalkkaista väkeä.

Savonlinnan kaupungintalolla varmasti pyyhitään kylmää hikeä, kun opettajankoulutuslaitoksen lähdön kaikki vaikutukset verotulonmenetyksineen alkavat konkretitoisua. Savonlinna ei ole pian kaukana kyseenalaisesta kriisikunnan statuksesta.

On aivan selvää, että Savonlinnan väkimäärän syöksy saa aihetta harmaisiin ajatuksiin. Kuinka käy kuntaloudelle, kuinka palveluille, kuinka elikeinoille ja yrityselämälle? Tuleva talvi näyttää, sulkevatko kivijalkakaupat oviaan kiihtyvästi. Ravintolabisnes on jo vaikeuksissa.

Tylyjen tilastotietojen alle ei kannata nujertua. Savonlinnan seudulla on roimasti esimerkkejä onnistumisista. Teollisuus puuskuttaa hyvin Punkaharjulla, kun Metsä-Woodin laajennusta urakoidaan. Matkailubisnes viriää kukoistukseen Punkaharjun Tuunaansaaressa.

Seutukunnalla on lukuisia onnistumisia, ja niiden täytyy toivoa kannattelevan Savonlinnaa ja sen pitäjiä, kun OKL:n poislähtö on jättänyt jälkeensa ainakin hetkittäisen notkahduksen.