Etelä-Savo menetti yli tuhat asukasta

Väestön väheneminen on koetellut kovakouraisesti Etelä-Savon maakuntaa alkuvuoden aikana. Tilastokeskuksen väestömuutostietojen mukaan kokonaismuutos oli Etelä-Savossa tämän vuoden tammi-heinäkuussa 1 367 henkilön verran miinuksella. Noin puolet kokonaismuutoksesta on peräisin Savonlinnasta.

Tilaston mukaan Savonlinnasta lähti heinäkuun loppuun mennessä pois jo 483 ihmistä enemmän kuin kaupunkiin on muuttanut. Kuolleita on 181 enemmän kuin syntyneitä. Kokonaistilanne on 664 miinuksella. Vuonna 2017 nettotappio oli lähes puolta pienempi eli 337 miinuksella.

Etelä-Savon koko viime vuoden kokonaismuutos oli 1 781 henkilöä miinuksella.

Pohjois-Karjala menetti alkuvuonna 811 asukasta ja Etelä-Karjala 784 asukasta.

