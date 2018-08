Karhu mellastanut mehiläispesillä Kerimäellä – tarhaaja epäilee vilunkipeliä

Karhu tuhosi hiljattain Toroppalan kulmilla useita Kerimesi-yrityksen mehiläispesiä.

Ensimmäinen ilmoitus karhun liikkeistä tuli viranomaisten tietoon aivan heinäkuun lopulla. Poliisin mukaan tuon jälkeen samalta seudulta tehtiin tasaisin väliajoin uusia ilmoituksia.

Merkittävimmät pesävahingot tapahtuivat noin viikko sitten, jolloin useampi Palomäentien varrella sijainneen tarhan pesistä hajotettiin ja merkittävä määrä hunajaa menetettiin.

Poliisi sai reilu viikko sitten lauantaina hätäkeskuksen kautta ilmoituksen karhun liikkeistä pesillä.

Tapauksen johdosta riistanhoitoyhdistys asensi tarhan läheisyyteen riistakameran, tarkoituksenaan tarkkailla, millainen yksilö paikalla käy, vai käykö paikalla useampia karhuja.

Tarkkailun aloittamisessa painoi myös se, että tarhan läheisyydessä on asutustakin.

Lauantaina asennetun riistakameran kuvista käy ilmi, että karhu vieraili paikalla myös myöhemmin viikolla.

Puruvesi-lehteen yhteydessä ollut Kerimesin yrittäjä Kyösti Pitkänen kertoo karhutuhojen aiheuttaneen hänelle useiden tuhansien eurojen tulonmenetykset.

Karhu aiheutti vahinkoa kahdella paikalla. Viimeksi karhun käsittelyssä olleella paikalta hävisi hunajaa 150-200 kiloa. Kaikkiaan Pitkänen menetti 12 mehiläisyhdyskuntaa.

Pitkänen kertoo käyttävänsä kyseistä hunajaa kalliimman erikoishunajan yhtenä raaka-aineena, mikä nostaa sen arvon vielä perushintaa suuremmaksi.

Pitkänen ihmettelee myös asian hoitamisen tapaa ja on esittänyt epäilyjä siitä, että yksi pesistä olisi kaadettu tarkoituksellisesti metsästäjien toimesta ikään kuin haaskaksi. Tahallista kaatoa Pitkänen epäilee yhteen rikottuun pesään jääneen jäljen perusteella. Karhu ei Pitkäsen mukaan myöskään ollut syönyt mitään kaadetusta pesästä.

– Lauantaina tehdystä havainnosta ei ilmoitettu minulle mitään. Havaitsin tilanteen maanantaina, jolloin saavuimme paikalle madaltamaan siellä olleita pesiä. Tuolloin tein asiasta omat ilmoitukseni. Jos tieto olisi tullut heti, olisi ollut mahdollista pelastaa paikalla vielä olleet pesät. Epäilen, että pesä on kaadettu tahallaan haaskaksi, jotta karhun kaatoon saataisiin herkemmin lupa, Pitkänen sanoo.

Pitkänen katsoo myös, että kamera oli asennettu laittomasti kuvaamaan hänen yrityksensä toimintaa.

Kerimäen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Jari Hämäläinen puolestaan kiistää jyrkästi, että metsästäjillä olisi ollut mitään tekemistä pesän kaadon kanssa. Hämäläisen mukaan pesän kaatumisesta ei ole tarkempia tietoja, eikä ennen lauantaita ole ollut paikalla kameraakaan.

Hämäläinen sanoo, että riistanhoitoyhdistys on hoitanut heille tulleiden ilmoitusten perusteella heille kuuluvia velvollisuuksia yhteistyössä poliisin ja maanomistajan kanssa.

– Kamera on asennettu vain riistan liikkeiden tarkkailua varten, ei mehiläispesien tai yrityksen toiminnan seuraamista varten. Kameran asentamiseen on ollut maanomistajan lupa ja siitä on keskusteltu poliisinkin kanssa. Tarkkailua on tehtävä, mikäli poliisi esimerkiksi esittää karkotuspyynnön.

