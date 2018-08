Kaapelit maahan Enonkoskella – ojat umpeen syksyn aikana

Sähköverkon maakaapelointi on värittänyt Enonkosken kirkonkylän maisemaa kesän ajan.

– Vaikean maaston vuoksi urakka on tavallista haastavampi, Järvi-Suomen Energian verkostoinsinööri Mika Mielikäinen kertoo. Kirkonkylän kallioiseen ja kivikkoiseen maastoon kaivantojen tekeminen on ollut aikaa vievää ja räjäytyksiäkin on jouduttu tekemään.

Kaapelit pitäisi saada 70 sentin syvyyteen, tai muuten ne joudutaan erityissuojaamaan.

Samaan kaivantoon sijoitetaan kirkonkylän alueella kolmet kaapelit, sillä Enonkosken kunta uusii samassa yhteydessä katuvalaistuksensa ja BLC sijoittaa kaivantoon valokuituverkon.

Kirkonkylän alueen lisäksi sähkön maakaapelointia rakennetaan Hyypiänniemeen ja Laasalantien suuntaan Jokisivulle.

Maakaapelointihankkeessa rakennuttajana toimii Järvi-Suomen Energia ja pääurakoitsijana Elvera Oy.

Rakennuttajan tavoitteena on, että kaivannot saadaan umpeen alkavan syksyn aikana ja kytkennät valmiiksi vuodenvaihteeseen mennessä.

– Vanhojen ilmajohtojen poistaminen tapahtuu tulevan talven ja kevään aikana, ja kaivantojen jälkityöt, esimerkiksi mullitukset, jäävät ensi kevääseen tai alkukesään, Mielikäinen kertoo.

Kokonaisuudessaan urakka kestää noin vuoden ajan ja uuden sähköverkon toiminta-aika tulee olemaan 40-60 vuotta.

Sähköverkon maakaapeloinnin tarkoituksena on toimitusvarmuuden parantaminen, johon Järvi-Suomen Energia investoi tänä vuonna yhteensä 40 miljoonaa euroa.

Enonkoskella uuden verkon piiriin liittyy 571 sähkönjakelun asiakasta ja paikallisen hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2,5 miljoonaa euroa.

Yhden verkostometrin hinnaksi on laskettu tulevan 68 euroa.

Maan alle siirtyy pienjännite- tai keskijänniteverkkoa yhteensä noin 37 kilometriä ja sen varrelle rakennetaan 19 uutta muuntajaa. Vanhaa, käytöstä pois jäävää ilmajohtoverkkoa puretaan 29 kilometriä.

