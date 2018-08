Isoille uuneille on kysyntää – Polarstonen uuneja on viety Australiaan saakka

Vuolukivisten tulisijojen valmistus Savonrannalla käy Polarstonen tiloissa tasaiseen tahtiin. Kesän aikana Hankavaaran maasta on nostettu jälleen tonnitolkulla uniikkia kivimateriaalia varastoon, ja uunielementtejä on tahkottu Savonrannan keskustan tehtaalla hyvällä syötöllä.

Polarstonen yrittäjän Allan Ruotsalaisen mukaan asiakkaat ovat uunin hankinnassa usein hyvissä ajoin liikkeellä.

– Kysyntä on etupainotteista, parhaimmillaan jopa puolitoista vuotta ennen asennusta ryhdytään kartoittamaan tai tilaamaan tulisijaa. Toki kyselyitä ja tilauksia tulee lyhyemmälläkin varoitusajalla, Ruotsalainen sanoo.

Kotimaa on savonrantalaisyritykselle tärkeää markkina-aluetta, mutta yhä useammin vuolukivikokonaisuuksia viedään myös ulkomaille.

– Tuoreina esimerkkeinä voi mainita, että tällä viikolla on asennuskeikka Viroon. Vasta tuli myös kysely, onnistuuko asennus Hollantiin – kyllähän se hoituu. Kaukaisin paikka, mihin Savonrannan vuolukiveä on lähtenyt, on Australian Melbourne, Ruotsalainen luettelee.

Ulkomainen kysyntä on lähtenyt pienestä liikkeelle, ja tuote on ryhtynyt ikään kuin myymään itse itseään.

Varsinaista markkinointia ulkomaille ei ole Ruotsalaisen mukaan tehty lainkaan.

– Muutamien kontaktien kautta on saatu niin sanotusti päätä auki. Ilmeisesti sana on lähtenyt sitten leviämään.

Lisäksi yrittäjä arvioi, että Euroopassa on ryhdytty huomaamaan varaavien tulisijojen etuja aiempaa paremmin.

– Perinteisesti vaikkapa Keski-Euroopassa on suosittu kamiinatyyppisiä ratkaisuja, jotka eivät varastoi lämpöä.

Aiheeseen liittyen Ruotsalainen nostaa esiin myös päästöasiat ja tulisijojen päästöjen testausmenetelmät.

Savonrantalaisen mukaan useat testausmenetelmän suosivat tällä hetkellä juuri kamiinatyyppisiä lämmitysratkaisuja, vaikka todellisuudessa niiden hiilijalanjälki voi olla varaaviin verrattuna reilusti suurempikin.

Lue koko juttu 16.8. Puruvedestä!