Viskari ennen eskaria – Kitee mukana varhaiskasvatuskokeilussa

Euroopan unionin tavoitteisiin kuuluu, että EU-maissa 94 prosenttia yli nelivuotiaista osallistuisi varhaiskasvatukseen. Suomessa osallistumisprosentti on tällä hetkellä noin 84.

Luvun nostamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti elokuun alussa viisivuotiaiden varhaiskasvatuskokeilun vuosille 2018-2020. Tänä vuonna kokeilussa tarjotaan 20 viikkotuntia maksutonta varhaiskasvatusta valtakunnallisesti noin 20 prosentille vuonna 2013 syntyneistä. Kokeilussa ja sitä seuraavassa Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin arvioinnissa on tarkoitus selvittää, lisääkö maksuton varhaiskasvatus osallistumisprosenttia.

Kitee on yksi kokeiluun mukaan hakeneista kunnista. Kaikille kunnan vuonna 2013 syntyneille tarjotaan 20 tuntia maksutonta varhaiskasvatusta viikossa. Tunnit sijoitetaan joka arkipäivälle klo 9-13, ja ylimenevät päivähoitotunnit maksetaan itse.

– Täysipäiväinen päivähoito on maksullista, mutta joka päivästä tuo neljätuntinen on maksutonta. Vanhemmat voivat myös itse valita, osallistuuko lapsi esimerkiksi vain joinain päivinä, nukkuuko tämä päiväunet hoidossa ja niin edelleen, Kiteen varhaiskasvatuksen päällikkö Eine Kettunen kertoo.

Esimerkiksi Kesälahden päiväkodissa viisivuotiaat toimivat aiemmin ryhmässä, jonka jäsenten ikä vaihteli puolestatoista viiteen vuoteen. Viisivuotiaiden varhaiskasvatuskokeilun eli ”viskarikokeilun” myötä viisivuotiaat toimivat omana ryhmänään. Kesälahden päiväkodissa ryhmään kuuluu 15 lasta.

Kettusen mukaan kokeilu mahdollistaa viskareille haastavampaa tekemistä.

– Varhaiskasvatuksen sisältö ja muodot pysyvät kutakuinkin samoina, mutta viisivuotiaille voidaan tarjota esimerkiksi vaativampia välineitä. Tekemistä voi myös rytmittää eri tavalla: puolitoistavuotias voi maalata hetken, viisivuotias voi maalata jo useamman kymmenen minuuttia, Kettunen selventää.

– Aloitimme varhaiskasvatuksessa viime vuoden elokuussa Digiloikka-projektin, jossa lapsille tarjotaan esimerkiksi tableteilla tehtäviä opetuspelejä. Meillä on ollut hyviä kokemuksia projektista, ja aiomme nyt tehdä sitä myös kohdennetusti viskareille.

Varhaiskasvatuksen päällikkö pitää kokeilua hyvänä asiana. Aiemmin aloitettu varhaiskasvatus tarjoaa hänen mukaansa hyvät edellytykset oppimisen harjoitteluun ja ryhmätöihin.

– Lisäksi lapsi saa oppia omanikäistensä ympäröimänä.

Lue koko juttu 16.8. Puruvedestä!