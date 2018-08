Vaatimuksena uudet laitteet – Kela-taksien välityspalvelun ehdot ihmetyttävät

Kela on keskittänyt korvattavan taksiliikenteen järjestämisen alueellisille palveluntuottajille. Palveluntuottajat ovat vastuussa koko palveluketjusta, aina matkojen välittämisestä, järjestämisestä ja laskutuksesta raportointiin saakka. Etelä-Savossa kilpailutuksen voittaneen Pro-Keskuksen ehdot ovat kummastuttaneet alueen taksiyrittäjiä.

Taksiyrittäjän on tehtävä sopimus alueellisen palveluntuottajan kanssa, jotta Kela korvaa asiakkaan kuljetuksen. Kelan etuuspäällikkö Susanna Bruun kertoo, että palveluntuottaja saa määritellä tämän sopimuksen ehdot itse. Kansaneläkelaitos valvoo tiiviisti vain kilpailutuksessa asetettujen laatuvaatimusten ja muiden Kelan sopimusehtojen täyttymistä.

– Etelä-Savossa ehdot ovat kyllä täyttyneet, ja odotusajat ovat olleet sopimuksen mukaisia, Bruun toteaa.

Etelä-Savossa kilpailutuksen voitti Pro-Keskus Oy. Yhtiö hoitaa keskitetysti Kela-taksien palveluketjua myös Keski-Suomessa, Lapissa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Pro-Keskuksen sopimuksen laitteistovaatimuksiin kuuluu Semel-merkkinen taksamittari- ja maksupäätejärjestelmä. Sopimuksen saadakseen yrittäjän on päivitettävä Semel Oy:n valmistamiin laitteisiin, ellei tällä ole sellaisia valmiina.

Semel Oy omistaa kolmanneksen Pro-Keskuksesta. Etelä-Savon Taksi Oy ja Savon Taksidata Oy omistavat loput kaksi kolmannesta. Omistajuus ja Semel Oy:n toimitusjohtaja Börje Nummelinin paikka Pro-Keskuksen hallituksen puheenjohtajana on herättänyt ihmetystä. Pro-Keskuksen toimitusjohtaja Jari Tenhusen mukaan laitevaatimuksissa ei ole kuitenkaan kyse lehmänkaupoista, vaan toiminnan virtaviivaistamisesta.

– Tiesimme jo kilpailutuksen alkuvaiheessa, että useamman laitteiston käyttö aiheuttaisi valtavan määrän ylimääräistä työtä. Päätimme heti, että otamme käyttöön vain yhden mittariston. Semel on pitkäaikainen yhteistyökumppanimme, jonka kokonaisjärjestelmää käytettäessä ei tarvita muiden järjestelmien tietorajapintoja. Heidän laitteistonsa valikoitui melko luonnollisesti ykkösvaihtoehdoksi, Tenhunen avaa.

– Semelin kanssa meillä on taustajärjestelmä valmiina. Katsomme tätä toiminnallisesta näkökulmasta: valmis järjestelmä vähentää manuaalista työtä laskutuksessa, virhetilanteissa ja tiedon käsittelyssä.

Börje Nummelin vahvistaa Tenhusen näkemyksen. Semelin toimitusjohtaja kertoo yllättyneensä päätöksestä käyttää vain heidän laitteitaan.

– En olisi missään nimessä edellyttänyt sellaista, mutta kävi selväksi, että lakiuudistuksen myötä myös järjestelmien on uudistuttava. Kaikki laitteet huomioon ottava menettely olisi tuonut mukanaan melkoiset integraatio- eli yhdistymiskustannukset, Nummelin selventää.

Etelä-Karjalan kilpailutuksen voittanut Taksi Saimaa Oy ei vaadi kuljettajilta mittariston päivitystä. Lappeenrantalaisen Taksi Saimaa Oy:n toimitusjohtaja Juha Simpura kertoo lähes kaikkien vanhojen mittareiden toimivan heidän järjestelmässään.

