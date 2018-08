Rakenteet mallillaan – laiteasennukset edessä

Metsä Woodin investoinnit Punkaharjulla ovat kesän mittaan edenneet aikataulussa ja onnistuneesti.

Suurin työmaa on uuden kertopuulinjaston rakentamisessa. Kerto- ja vaneritehtaiden johtajan Ville Variksen mukaan rakenteet ovat jo lähes valmiina. Tällä hetkellä töitä tehdään vielä esimerkiksi lattioiden valun parissa.

– Seuraava isompi askel on laajennuksen sisälle tulevien laitteiden asennus. Asennustyöt pääsevät täyteen vauhtiin syys-lokakuussa ja kestävät loppuvuoden ajan, Varis sanoo.

Uudisrakennuksen lisäksi edistystä on tapahtunut muidenkin muutostöiden saralla. Samaan aikaan uuden linjaston kanssa investoidaan myös nykyisen kertopuutehtaan puolelle.

– Esimerkiksi hautomon muutosten osalta työt ovat edenneet hyvin.

Lisäksi alueella uusitaan liikenne- ja pysäköintijärjestelyitä. Savonlinnan kaupungin vastuulla ollut kevyen liikenteen väylän siirto Tehtaantiellä on valmistunut.

Edessä on vielä rekkojen uuden kääntöpaikan asfaltoiminen, mutta sen suhteen aikataulua ei ole lyöty lukkoon.

Rakennustöiden vuoksi tehdasalueella on päivittäin merkittävästi normaalia enemmän väkeä ja tiettyjä alueita tarvitaan tilapäisiksi parkkialueiksi.

– Rekkojen kääntöpaikan teossa on huomioitu meidän tarpeita ja aikataulua. Rakentamiseen liittyen alueen on nyt 70-80 työntekijää hommissa. Määrä lähes tuplaantuu vielä, kun laiteasennukset alkavat syksyllä, Varis sanoo.

