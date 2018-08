Harvinaisia hirviä Pajarinhovissa – laji on kuollut luonnossa sukupuuttoon

Kiteeläisen lomakeskus Pajarinhovin eläinpuistoon tuli keväällä toinen davidinhirvi. Kiinan koillisilla suoalueilla elänyt hirvilaji on kuollut luonnossa sukupuuttoon.

IUCN eli Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto merkitsi davidinhirven hävinneeksi luonnosta vuonna 2008. Nyt hirviä elää vain tarhattuina, ja yksilöitä on jäljellä enää noin 300.

Pajarinhovin toimitusjohtaja Kalle Keskimäki kertoo ensimmäisen hirven saapuneen vuoden 2017 lopussa. Toinen saatiin eläinpuistoon toukokuussa. Davidinhirvet ovat peräisin lietolaisen Zoolandian eläintarhasta.

– Hirvet ovat eri sukuhaaroista, uros ja naaras, Keskimäki kertoo.

– Toiveissa on, että saamme joskus myös vasoja. Kantojen elvyttäminen kuuluu eläinpuistojen tehtäviin.

Pajarinhovi on Raija ja Jorma Keskimäen perustama perheyritys, jota Kalle Keskimäki jatkaa toisessa polvessa. Matkailukeskus on perustettu vuonna 1981, ja siellä on ollut eläinpuisto vuodesta 1996 alkaen. Nyt puistossa on lähes 200 eläintä, ja edustettuina on noin 50 lajia. Matkailukeskuksessa toimii myös Pajarin puoti, kylpylä, ravintola, mökit, hotelli ja tanssipaviljonki.

Tavanomaisten kanojen ja lampaiden lisäksi eläinpuistossa on nähtävissä myös erikoisempia eläimiä. Davidinhirvien, ilvesten ja napakettujen ohella puistossa voi nähdä esimerkiksi ruskeakarhu Rikun. Karhuherra on asunut puistossa jo lähes 21 vuotta.

Valtaosa puiston eläimistä on syntynyt tarhaolosuhteissa, mutta poikkeuksiakin on. Pajarinhovin eläinpuistoon otetaan esimerkiksi voimalinjoihin osuneita lintuja.

– Täällä on yksi linjaan lentänyt joutsen ja kurki. Eläimet eivät enää pärjäisi luonnossa, sillä niiden lentokyky on heikentynyt merkittävästi, Keskimäki selventää.

– Saamme viranomaisilta välillä yhteydenottoja pelastuseläimistä, sillä niille ei oikein ole muuta paikkaa.

