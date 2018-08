Ikäihmisten kesätapahtumalle mainio vastaanotto – testamenttirahasto järjestänee jatkossakin

Aino ja Veikko Käyhkön testamenttirahoilla järjestetty ikäihmisten kesätapahtuma sai Kerimäellä hyvän vastaanoton.

Pääkannassa tiistaina järjestettyyn tapahtumaan osallistui järjestäjien mukaan väkeä kaikkiaan noin 250 henkilöä – jopa ennakkoarvioita enemmän.

Kun kävijöiltä tiedusteli päivän tunnelmia ja ajatuksia tapahtumasta, satoi kehuja ja positiivista palautetta laitanaan. Tilausta yhteiselle ajanvietolle ja vastaaville tapahtumille tuntui olevan.

– Erittäin hienoa, että tällaista järjestetään. Yllätys kyllä, miten hyvin porukkaa lähti liikkeelle, sanoivat tapahtumavieraina olleet Leena ja Heikki Kautonen, Mirja ja Olavi Karjalainen sekä Ulla Kosonen.

Tapahtuman ohjelmassa oli ruokailua sekä Vesa Pulkkisen musiikkiesityksiä.

Kaikkein tärkeimmäksi tuntui kuitenkin nousevan yhdessä oleminen ja tuttavien tapaaminen.

– Kyllähän Kerimäen ”huvielämä” on mitä on, eikä tapahtumia hirveästi pidetä. Tämä on todella hyvä juttu, tämä tuo ihmisiä yhteen. Täällä pääsee tapaamaan myös sellaisia tuttuja, joita harvemmin muutoin näkee, tuumasivat Otto Hirvonen ja Irma Kautonen.

Usean kävijän mielestä maksuttoman tapahtuman järjestäminen oli oiva tapa käyttää varoja ikäihmisten hyväksi.

Oman lisänsä asiaan teki vielä se, että moni paikalla oli tuntenut Aino tai Veikko Käyhkön heidän eläessään.

Tapahtumatoiminnan ohessa Aino ja Veikko Käyhkön testamenttirahaston käyttöä hoitava työryhmä kertoi kävijöille uudesta palvelusetelistä, joiden jakaminen aloitetaan syksyllä.

Työryhmään kuuluvien Gunilla Muhosen ja Jaakko Kuikan mukaan palvelusetelistäkin tuli kävijöiltä reilusti myönteistä palautetta ja sen suhteen osoitettiin kiinnostusta.

Tapahtumapäivän aikana arvioitiin myös, että kesätapahtuma saa hyvän vastaanoton ansiosta tulevana vuonnakin jatkoa. Tämän vuoden nimissä testamenttivaroilla järjestetään vielä ikäihmisten pikkujoulut.

