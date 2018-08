Opastusta porrastreeniin Enonkoskella

Enonkosken koulun piha-alueelle ja sen läheisyyteen rakennetaan parhaillaan lähiliikuntapaikkaa, joka palvelee kaiken ikäisiä kuntalaisia. Kesäkuussa paikalle valmistuivat treeniportaat, jotka ovat kesän ajan olleet käytössä.

Portaat ovat 30 metriä pitkät ja kahden metrin levyiset. Korkeuseroa portaissa on kahdeksan metriä.

– Syksyllä portaat valaistaan, liikunnanohjaaja Jonna Immonen kertoo. Hän toivoo, että portaat saisivat nykyistä enemmän käyttäjiä ja sen vuoksi portailla järjestetään opastustapahtumia kolmen seuraavan viikon aikana.

Porrastreeni on tehokasta ja hyvää vaihtelua esimerkiksi lenkkeilylle.

– Portaissa sykkeen saa helposti nousemaan, mikä parantaa aineenvaihduntaa ja kehittää hapenottokykyä. Samalla rasvakin palaa paremmin, Immonen kertoo.

Porrastreeni sopii vähän liikkuneille, mutta myös hyvässä kunnossa oleville ja aktiiviurheilijoillekin. Sen vuoksi tiistain opastettuihin porrastreeneihin on tarjolla kaksi ajankohtaa, joista voi valita itselleen sopivan ryhmän.

– Klo 16-16.45 harjoitellaan helppoa, aloittelijoille sopivaa treeniä ja klo 17.00 alkaa haastavampi harjoitus kokeneemmille liikkujille, Immonen kertoo. Tarkoitus on, että jokainen harjoittelee oman kuntonsa ja tasonsa mukaisesti kuitenkin intensiivisesti niin että hiki virtaa ja varmasti hengästyy.

Opastettuja porrastreenejä järjestetään elokuun aikana kolmesti. Ensimmäisen kerran kokoonnutaan portaille jo ensi tiistaina 14.8. ja seuraavat harjoituskerrat ovat 21. ja 28 elokuuta.

Tarkoituksena on antaa vinkkejä ja ohjeita portaiden tehokkaaseen käyttöön ja hyödyntämiseen harjoittelussa ja kunkin omassa liikkumisessa. Ohjaaja on varautunut antamaan yksilöllistäkin ohjausta tiistain tapahtumissa.

Treeneihin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon, riittää kun saapuu paikalle.