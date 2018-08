Taksiyrittäjät sopeutuvat lakiuudistukseen – Kela-matkat korvautuivat koulukuljetussopimuksella

Suomessa astui voimaan uusi liikennepalvelulaki heinäkuun alussa. Taksilakina tunnettu laki toi muutoksia taksiyrittäjille, mutta koulukuljetusten järjestelyt pysyvät samoina.

Lakiuudistus on siirtänyt joidenkin taksiyrittäjien kiinnostusta koulukuljetusten suuntaan. Uudistuksen myötä Kela-korvattavien matkojen hankkiminen muuttui. Nyt taksi on tilattava Kelan alueelliselta yhteistyökumppanilta välittäjäfirman numerosta, tai Kela ei korvaa matkaa. Uusiin tilausnumeroihin soittaminen on maksutonta. Moni yrittäjä onkin tehnyt sopimuksen Kelan kanssa kyytien jatkamiseksi, mutta kaikille ehdot ja laitteistovaatimukset eivät sovi.

Kela-matkojen pois jäämisen vuoksi koulukuljetukset alkoivat kiinnostaa uusia yrittäjiä. Savonlinnan kaupungin logistiikkapäällikkö Pia Hokka-Itkosen mukaan lakiuudistus ei aiheuttanut muutoin muutoksia järjestelyihin. Moni laissa vapautettu kohta ei koske koulukuljetuksia.

– Uuden liikennepalvelulain mukaan millä tahansa autolla voi tuottaa taksipalvelua, esimerkiksi mopoautolla. Lisäsimme tarjouspyynnön kalustovaatimuksiin, ettei koulukuljetuksiin käytettävä autokalusto saa olla kuorma-auto, pakettiauto, mopoauto, raskas- tai kevyt nelipyörä tai kolmipyörä. Kuljetuksia hoidetaan taksilla, pienoislinja-autolla tai linja-autolla, Hokka-Itkonen kertoo.

– Järjestelyt pysyvät siis samanlaisina kuin ennenkin. Hinta on kilpailutettu, ja kalustevaatimuksiin kuuluu edelleen alkolukko ja asianmukaiset ajoneuvot. Myöskään päivystysvelvollisuuden poistuminen ei koske koulukuljetuksia: kyytien aikataulut on sovittu etukäteen.

Taksi- ja pikkubussiyritys Juutin Liikenne aloittaa syksyllä koulukuljetukset Punkaharjun, Kerimäen ja Louhen kouluille. Yritys ei lähde enää mukaan Kela-kuljetuksiin. Juutin Liikenteen toimitusjohtaja Miika Juutin mukaan Kelan sopimusehdot eivät olleet yrityksen mielestä kohdallaan.

– Kelan keskitetty välitysfirma vei isolta tuntuvan osuuden, ja esimerkiksi laskutuslaitteistoa olisi pitänyt uusia jonkin verran. Omat laitteemme eivät kelvanneet, ja laskimme, että Kela-sopimus söisi lähes neljänneksen vuosituloistamme, Juuti kertoo.

– Aiemmin Kela-kuljetukset tuottivat lähes 40 prosenttia tuotostamme. Niiden jäätyä pois koulukuljetusten kilpailutus kiinnosti erityisesti. On hyvä, että saimme sopimuksen paikkaamaan tyhjiötä.

Juutin Liikenne on savonlinnalainen perheyritys, joka aloitti toimintansa 1992 nimellä Invataksit Erkki ja Tarja Juuti. Nimi muutettiin nykyiseen muotoonsa vuonna 2012. Uuden liikennepalvelulain astuttua voimaan yrityksen toiminta ei muuttunut juurikaan. Hinnat pysyivät entisellään, mutta päivystäminen lopetettiin.

Myös Punkaharjun taksiaseman yrittäjät ajavat syksyllä koulukuljetuksia. Taksiasemalla toimii yhteistyössä kuusi yrittäjää, joukossaan taksiyrittäjä Risto Venäläinen. Asema aikoo jatkaa myös Kela-kyytien järjestämistä. Sopimukset on jo tehty, ja taksiaseman yrittäjät odottavat nyt vain laitteiston saapumista. Kela-matkat on tarkoitus aloittaa syksyllä.

– Ajamme koulukuljetuksia samalla kalustolla, mutta voisimme melkeinpä siirtyä pienempiin autoihin. Koulukuljetuksissamme on tyypillisesti 1-6 matkustajaa, Venäläinen kertoo.

– Kela-kyytien aloittamisen odottelu näkyy hiljaisempana liikenteenä, kun matkoja on vähemmän.

Kela-sopimuksen lisäksi lakiuudistus ei juuri hetkauta myöskään taksiaseman yrittäjiä. Takseissa käytetään yhä mittareita, ja asema pyrkii päivystämään vähintään kahdella autolla joka yö.

