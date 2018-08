Jaloilleen omistajan vaihduttua – Kesämaa käyntiin ennätysajassa

Punkaharjun Kesämaa vaihtoi omistajaa huhtikuussa. Juhannusviikolla uudelleen avattu vesipuisto sai toimintansa käyntiin ennätysvauhtia.

Kolmen vaikean kesän jälkeen Punkaharjun Lomakeskus Oy:n konkurssipesä myi toimintansa Dmitry Shatroville. Toukokuussa Kesämaasta tuli osa Punkaharju Resort Oy:tä, johon kuuluvat myös läheinen mökkialue, hotelli ja paviljonki. Shatrov omistaa lähialueella kaksi lomahuvilaa, joten seutu ja tunnelma ovat hänelle tuttuja.

Kesämaan markkinointipäällikkö Sini Laukkasen mukaan aikataulu oli poikkeuksellisen tiukka. Yleensä sesonkityöntekijöitä etsitään ja palkataan läpi talven, mutta nyt rekrytointi oli tehtävä alle kuukaudessa. Myös peruskunnostuksen kuten maalauksen kanssa tuli kiirettä.

– Jouduimme tekemään joitain kunnostustöitä vielä puiston auettua, Laukkanen kertoo.

Hoppu kuitenkin kannatti, sillä Kesämaa saatiin avattua juhannusviikolla. Siitä asti kävijöitä on ollut tasaisesti.

– Vesipuistossa on käynyt tänä kesänä keskimäärin 400-500 vierailijaa päivässä. Kävijämäärä on pysynyt sään vuoksi tasaisena myös arkipäivisin. Emme ole yltäneet tänä vuonna 700 kävijän huippulukemiin, mutta toisaalta emme myöskään tee pohjalukuja.

Aurinkoisten ja lämpimien hellepäivien ansiosta vesipuistolle riittää kysyntää. Laukkasen mielestä kävijämäärä on puiston ja palveluiden kokoon nähden juuri sopiva. Markkinointipäällikkö arvioi tehostetun tiedottamisen vaikuttaneen lukuihin.

– Alun perin Kesämaan ei pitänyt aueta tänä kesänä. Kun päätös avaamisesta tehtiin, ilmoitimme siitä laajalti, aina MTV3-kanavaa myöten, Laukkanen selventää.

