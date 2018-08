Kaupunki voi olla kyläystävällinen

Punkaharjun Hiukkajoella vietettiin sunnuntaina kylätoiminnan 25-vuotisjuhlaa. Kylän aktiivisuutta ja yhteisöllistä henkeä kiitteli muiden muassa paikalla ollut kaupunginjohtaja Janne Laine, joka uskoo maaseutualueiden vahvaan tulevaisuuteen.

”Hiukan henkeä” aistiessa maaseudun tulevaisuuteen voikin uskoa. Kylällä jaksetaan toimia niin kylätalon ja sen toimintojen kuin elinkeinojenkin eteen. Hiukkajoella on vahvaa maa- ja metsätaloutta mutta myös rakentamisen alalla huippuunsa viritettyä yritystoimintaa. Kylän asukkaiden joukossa on vaikutusvaltaa aina valtakunnan tasolla asti.

Savonlinnan kaupungissa on yhteiset haasteet niin keskusta-alueella kuin monella kylälläkin. Väestö vähenee, nuoriso kaikkoaa ja talot sekä kivijalkakaupat tyhjenevät.

Näissä oloissa vahvojen maaseutukylien merkitys kaupunkikokonaisuudessa ei ainakaan vähene. Parhaimmillaan ne nousevat marginaalista tärkeiksi osaksi seutua ja tarjoavat hyvän vaihtoehdon asumispaikaksi myös muualta tuleville.

Toivottavasti kylät jaksavat edelleen pitää elämää yllä ja vahvistaa kukin omaa identiteettiään. Kaupungin eri laidoilla, Hiukkajoella, Oravissa tai vaikka Rönkönvaarassa on hyvinkin erilaiset vahvuudet jos toki vaikeudetkin.

Maaseutua arvostava Savonlinnan kaupunki voisi profiloitua kyläystävälliseksi kaupungiksi, joka toimillaan tukee reuna-alueidensa elämää eikä pelkästään pyri yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen.

Lasten koulunkäynnin turvaaminen on tärkeä osa maaseutukylien arvostamista, mutta yhtälailla kyläystävällisyyden voi huomioida vaikka kaavoituksessa, rakennusmääräyksissä ja kylälle vietävissä palveluissa.

Ja alemman tieverkon kunnossapidon pitäisi tietysti olla edunvalvontalistan kärkipäässä.